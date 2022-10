Gratis gehaald, nu al 800.000 euro waard: wie is Moussa N’Diaye van Anderlecht?

Linkspoot. Vleugelverdediger. Opleiding bij Barcelona. De gelijkenissen tussen Sergio Gómez en Moussa N’Diaye zijn treffend. Anderlecht lijkt met N’Diaye sneller dan verwacht de vervanger van Gómez gevonden te hebben. Eind augustus tekende de twintigjarige Senegalees een contract voor drie seizoenen op Neerpede, een transfer die in een stroomversnelling raakte na het vertrek van Gómez richting Premier League.

N’Diaye was een wissel op de toekomst. Francis Amuzu en Julien Duranville moesten onder hun tweeën uitmaken wie de positie van linker wingback zou invullen in het 3-5-2-systeem van Felice Mazzu. Een jaartje rijpen bij de beloften om volgend seizoen de stap naar de A-kern te zetten, dat was het plan met N’Diaye. Maar wat goed is, komt snel en laat zich niet meer tegenhouden.

Uitblinker in 1B

De Senegalees maakte indruk bij de U23 van Anderlecht, werkte daar snel zijn fysieke achterstand weg en paste zich razendsnel aan het voetbal in België aan. Hij is het perfecte voorbeeld van wat de Challenger Pro League kan zijn voor de topclubs: een trampoline richting A-kern.

De tegenvallende resultaten van Anderlecht deden Mazzu nog sneller zoeken naar nieuwe impulsen. Zo kreeg N’Diaye tegen KV Mechelen zijn kans en sindsdien is het nummer vijf niet meer uit de ploeg verdwenen. “Hij heeft het perfecte profiel voor ons”, zei Mazzu toen over N’Diaye. “Hij laat ons toe om verschillende systemen te spelen achterin.”

N’Diaye, die vorig jaar met de U20 van Ghana de Africa Cup won en tot beste speler van het toernooi werd verkozen, gaf inderdaad blijk van zijn polyvalentie als verdediger. In een driemansdefensie kan hij links centraal staan of op de wingback, maar hij kan ook als linksback spelen in systeem met vier achterin. Hij pikt alles heel snel op en was noch op West Ham, noch tegen Club Brugge onder de indruk van de omstandigheden. Andreas Skov Olsen beet zich zondag de tanden stuk op N’Diaye. Als wingback mist hij misschien de explosiviteit van Amuzu of Duraville, maar N’Diaye illustreerde met zijn assist voor Fábio Silva tegen KV Mechelen dat hij ook een offensieve meerwaarde kan zijn.

Gestegen marktwaarde

De Senegalees doet bij Anderlecht wat ze eigenlijk van Ishaq Abdulrazak hadden verwacht. Maar terwijl die nog op zoek is naar de beste versie van zichzelf gaat N’Diaye met rasse schreden vooruit. Bij Anderlecht wrijven ze zich in de handen met zijn evolutie. In enkele maanden is zijn marktwaarde al verviervoudigd, van 200.000 naar 800.000 euro.

N’Diaye kreeg in zijn thuisland zijn opleiding bij de Aspire Football Dreams-academie, een project met vestigingen over heel Afrika dat jongeren de kans geeft om hun voetbaltalenten te ontwikkelen. N’Diaye was een van de uitverkorenen, in de zomer van 2020 zette hij de stap naar Europa en tekende hij een contract bij Barcelona. Hij werd verder gevormd op La Masía en was er bij Barcelona B zelfs ploegmaat van Ferran Jutglà (nu Club Brugge).

Deze zomer kreeg Anderlecht de kans om N’Diaye gratis op te halen in Catalonië. Door de financiële problemen laat Barcelona geregeld jonge jongens vertrekken van wie ze niet meer geloven dat ze het tot het A-team kunnen schoppen. Dat zulke jongens in de Jupiler Pro League wel een enorme meerwaarde kunnen hebben, bewijzen Jutglà en N’Diaye.