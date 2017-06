Ook Queen's na één ronde al voorbij voor Steve Darcis

Steve Darcis (ATP 58) heeft de eerste ronde van het grastoernooi op Queen's niet overleefd. De 33-jarige Luikenaar moest in twee sets buigen voor de Tsjech Tomas Berdych (ATP 14), het zevende reekshoofd in Londen. Na 1u19' stond het 7-5, 6-3.



In de eerste set was er slechts één servicebreak. Berdych snoepte de opslag van Darcis af bij een 6-5 stand. 'Shark' repliceerde meteen en ging in het eerste game van de tweede set door de opslag van zijn tegenstander. Helaas leed hij zelf ook twee keer opslagverlies, zodat Berdych met 6-3 ook de tweede set won.



Darcis was de enige Belg op de hoofdtabel op Queen's. Het is het derde toernooi op rij dat hij er in de eerste ronde uitgaat. Vier weken terug won Darcis nog het Challenger-toernooi van Bordeaux, maar daarna kon hij op Roland Garros en in Rosmalen geen wedstrijd winnen.