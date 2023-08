▶ Grap van Malaga-fans gaat viraal: geen transfers voor de club, dus verwelkomen ze willekeurige toeristen als nieuwe aanwinsten

In het seizoen 2012-2013 speelde Malaga nog de kwartfinales van de Champions League. De Spaanse club stond toen zelfs dicht bij een plek in de halve finales, maar Dortmund doorprikte die droom. Sindsdien ging het alleen maar bergaf met de Andalusiërs. In 2018 degradeerde het uit La Liga, vorig seizoen gebeurde hetzelfde uit de tweede klasse. Op het derde niveau lijkt de club een doorstart te willen maken, maar daarvoor rekent het bestuur niet meteen op nieuwe namen. Versterkingen blijven uit.

En daar zijn de fans niet mee opgezet, maar ze hebben wel een creatieve manier gevonden om ermee om te gaan. Drie weken geleden trokken de supporters, na een oproep van een content creator, naar de luchthaven van Malaga. Daar klampten ze willekeurige toeristen aan en deden ze alsof de mannen in kwestie nieuwe aanwinsten waren van hun club. Intussen is het filmpje al miljoenen keren bekeken.

De grap werd tot in de puntjes voorbereid. Een bodyguard was aanwezig om de fans op afstand te houden, een toerist in kwestie - die eerst niet begreep wat hem overkwam, maar nadien vlot meespeelde - poseerde met een zelfgemaakt truitje en deelde naar hartenlust handtekeningen uit. Een andere gegadigde gaf maar wat graag een interview. Het leidde allemaal tot lachende gezichten bij de fans, die zich duidelijk prima vermaakten.

Zaterdagavond begint Malaga aan zijn terugweg richting de Segunda División.