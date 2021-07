Grafeen als wondermiddel: deze revolutionaire technologie helpt tegen Japanse hitte

Op de hitte in Tokio ben je als atleet maar beter optimaal voorbereid. Met dank aan de revolutionaire technologie van hun kledingsponsor moet dat alvast lukken voor Wout van Aert, Lotte Kopecky en Remco Evenepoel.

Temperaturen van 32 à 34 graden en een luchtvochtigheid van 70 procent. Het zijn omstandigheden waarin gewone stervelingen beter geen extreme inspanningen doen. Atleten op de Olympische Spelen in Tokio hebben die keuze niet. Zij moeten vol aan de bak. Topprestaties leveren. Winnen.

Kris Van der Mieren, dokter van de Belgische wielerfederatie, reikte in de aanloop naar deze Spelen al enkele specifieke koeltechnieken aan: ingevroren isotone drank, ijsvesten en ijsblokjes in nylonkousen om rond de polsen te doen of in de nek te leggen.

De Belgische wielrenners gaan nog een grote stap verder. Als u zo meteen Van Aert, Evenepoel en co. in de olympische wegrit door uw beeld ziet glijden, let dan even in het bijzonder op hun outfit. Op de azuurblauwe truien met nationale tricolore lijkt een visnet te liggen. Het opvallende design is een gevolg van de revolutionaire koeling waarmee Bioracer, officiële kledingsponsor van Belgian Cycling, uitpakt. Concreet gaat het om de grafeentechnologie, waarbij de renners tijdens de wedstrijd door een geleidingssysteem (de zwarte lijntjes op de truien) constant op temperatuur worden gehouden.

Sterker dan staal

“Als de lichaamstemperatuur van een atleet stijgt tot boven de 39,5 graden daalt onvermijdelijk zijn energiepeil”, weet Piet Renson, marketingmanager van het Limburgse sportkledingbedrijf. “IJsvesten, bijvoorbeeld, bieden wel verkoeling vóór de start van de koers, maar verliezen meteen daarna hun effect. Met de baanbrekende grafeentechnologie hebben we daar een oplossing voor gevonden.”

Door de zwarte lijntjes op het Bioracer-shirt wordt de temperatuur geregeld. Beeld RV

Grafeen, een materiaal bestaande uit een laag koolstofatomen gerangschikt op een rooster met een honingraatstructuur, is ruim tweehonderd keer sterker dan staal en daardoor een uitstekende thermische en elektrische geleider, flexibel, flinterdun en transparant. Renson: “In deze toepassing trekt het de warmte van het lichaam van de renner weg en helpt het om die sneller af te voeren.”

De renners kunnen daarbij maar beter zo snel mogelijk fietsen. Want: hoe hoger de snelheid, hoe intensiever de luchtstromen die zorgen voor de activatie van het grafeen. “Voor een goed begrip: de technologie maakt renners niet per se sneller op zich", verduidelijkt Renson. “Het gaat puur om een betere regeling van hun lichaamstemperatuur, wat bevorderend kan werken op hun uithouding en uiteraard op hun prestaties. Ze is ontwikkeld voor zowel wegrit- als tijdritoutfits.”

De technologie wordt ook gebruikt door de Nederlandse (Van der Poel, Mollema) en Duitse (Schachmann, Buchmann) wielerselecties.