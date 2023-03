GP Le Samyn: Milan Menten wint en haalt schouder uit de kom

Bizar beeld was het, aan de finish. Oerschreeuw van Menten, enkele vuistslagen in het ijle en dan: met pijnlijke grimas snel weer die linkerarm naar beneden. “Bij een val in de Ruta del Sol haalde ik mijn schouder uit de kom”, aldus de vlotte Bilzenaar. “Met dat manoeuvre hier schoot hij er plots weer uit. Het was juichen en... ‘oh nee!’ (lacht) Ik moest zo snel mogelijk remmen met mijn rechterhand, om die schouder er meteen terug in te duwen. Omdat ik wist: als ik daar tien, twintig seconden mee wacht, stijft hij op en kunnen ze er in het ziekenhuis mee aan de slag.”

De intenties van Lotto-Dstny waren voor de start al duidelijk. Intern, tenminste. “Niko(las Maes, ploegleider) pepte ons op. ‘Met déze zeven namen zijn we op papier de beste ploeg. Vandaag gaan wíj domineren. En ervoor zorgen dat we constant voorin koersen’, klonk het in de briefing. Dat deden we ook. Nieuw, voor mij. Ik kreeg er bij momenten zelfs kippenvel van. Toen we voltallig de finale overleefden, deed Niko er een schepje bovenop: ‘Komaan, jongens, wíj zijn baas. Ga ervoor!’”

Menten, het hoofd vol vraagtekens nadat hij vorige week nog ziek was, maakte de klik. “Ik had tot dan afwachtend gereden. Dat kon ook, met Victor Campenaerts en Jarne Van De Paar in de kopgroep. Ik zat in een zetel.”

De Limburger moet het naar eigen zeggen hebben van wat lastigere finishstroken. En sprints met een beperkte groep. “Pure, vlakke massapurten met 150 man doe ik niet graag. Daarin weeg ik te licht. Ik kom tekort tegen beren à la Jakobsen en geraak dan niet verder dan een plaats tussen vijf en tien.”

Dat hij er vorig jaar te veel behaalde van dat soort slag, vindt Menten (26), die zichzelf een ‘laatbloeier’ noemt. “Ik sta bekend om mijn regelmaat. Zeventien keer top tien, maar bijna altijd in die tweede helft (82 procent, JDK).”

Daar wil hij bij Lotto-Dstny iets aan doen. “Het succesverhaal van Arnaud De Lie tilt ons allemaal naar een hoger niveau en ook de invloed van Campenaerts is enorm. In dit soort kleinere wedstrijden, waar Arnaud niet aanwezig is, wil ik zelf voor podia en zeges gaan. Voor mij voelt dit als een nieuwe stap hogerop. Ik ga nu ook WorldTour-races (zoals de Ronde van Catalonië, JDK) rijden. Na dit jaar zal ik dus weten waar mijn limieten liggen. Benieuwd.”