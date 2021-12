Gouden wissels leveren Anderlecht puntje op in Jan Breydel

Slechts één winnaar na de aardige topper tussen Club Brugge en Anderlecht: Union. Het is aan dit soort dingen dat het Belgische voetbal zich tegenwoordig moet optrekken.

Jan Breydel liep leeg. De racismerel moest dan nog het trieste onderwerp worden. Philippe Clement sloeg met zijn vuist in de lucht, ontgoocheld als hij was. Iets verderop zuchtte Vincent Kompany. Als vanouds had zijn ploeg in de slotminuten de zege weggegeven.

Bij Union glimlachte wel iemand: Felice Mazzu. Hij viert straks Kerstmis met zes punten voorsprong op Club.

Aan de artiesten van blauw-zwart lag het niet. Noa Lang, Charles De Ketelaere en Hans Vanaken waren op niveau, met uiteindelijk elk een doelpunt of een assist. Zij speelden attractief, net als Anderlecht-aanvaller Joshua Zirkzee met zijn uitmuntende techniek.

Yari Verschaeren pakte na amper vijf minuten en een vijfsterrenkans alleen voor Simon Mignolet uit met de grote verdwijntruc. Qatar 2022 wordt in zijn geval een beroerde missie. Verschaeren heeft na Jérémy Doku namelijk ook De Ketelaere moeten laten voorbijgaan. Dat illustreerde deze topper nogmaals.

De 1-0 van De Ketelaere was er een uit de Pro License-cursus: heerlijke steekbal van Lang, bevallige toets van De Ketelaere. Ziedaar het klasseverschil dezer dagen tussen de laureaat van 2020 en die van 2019 in de categorie ‘belofte van het jaar.

Club duwde na die moeilijke openingsminuten door met hoge pressie en veel overgave. Eder Balanta dook in de loopgraven, Mats Rits dichtte gaten en voorin koppelde De Ketelaere talent en techniek aan werkkracht en loopvermogen. Elke tweede bal was voor de thuisploeg. Een kopbal en een schot van Vanaken leverden net geen verdubbeling van de voorsprong op. “Die momenten moet je nemen”, besefte Clement, die meteen na rust zag hoe ook Lang een uitgelezen kans niet wist te verzilveren.

Gaandeweg werd Anderlecht sterker, dominanter, gevaarlijker.

Mignolet brengt redding

Verschaeren was bij de rust in de kleedkamer gebleven, net als Zirkzee. Alleen dat laatste was verrassend. Benito Raman en Francis Amuzu brachten een nieuwe vibe. Club kreeg het moeilijk, het tempo stokte. Mignolet moest al snel uitpakken met een cruciale save oog in oog met Raman. Het zou niet bij die ene blijven. Hij zweefde ook nog een kopbal uit de bovenhoek.

Tussendoor had Amuzu er 1-1 van gemaakt. Zijn vizier staat intussen een stuk preciezer afgesteld dan vroeger. “Die gelijkmaker was vermijdbaar”, vond Clement. “We reageerden niet scherp genoeg.” Concreet: Clinton Mata en vooral Jack Hendry gaven Amuzu te veel vrijheid. Het was het begin van een spectaculair slot.

Een luchtduel tussen Wesley Hoedt en Charles De Ketelaere. Beeld Photo News

Wesley Hoedt knalde een afvallende bal snoeihard binnen (1-2) en ging vervolgens ostentatief vieren voor een deel van de harde kern van Club. “Zo vieren was natuurlijk niet nodig”, grijnsde Hoedt na de match. “En dat ik mezelf zo een gele kaart aannaaide was zeker niet goed. Maar uiteindelijk draait het in voetbal om emotie. Als de fans de hele tijd fluiten en schreeuwen moeten ze niet huilen als iemand anders eens wat zegt.”

Het antwoord van Club liet, na 35 moeizame minuten, niet op zich wachten. Doelman Hendrik Van Crombrugge gaf een hoekschop weg, Ruud Vormer schilderde hem op de kruin van Vanaken (2-2). “Zo heb ik er de laatste jaren al wel een paar gemaakt”, zei de Limburger. “We weten dat Vormer die corners heel goed kan trappen. Als je dan vrij kunt inlopen tussen hun verdedigers is de kans groot dat je de bal ook kunt binnenkoppen.” Voor Vanaken was het al zijn dertiende doelpunt tegen Anderlecht.

Einde van zegereeks

Sportief leverde deze topper finaal niet op wat Brugge en Anderlecht er op voorhand van gehoopt hadden. Beide clubs blijven achter met dertien op vijftien. Tot jolijt van Union Saint-Gilloise. Die vier punten voorsprong zijn er zes geworden, met dank aan die owngoal van Cercle zaterdagavond.

Het wordt een prettige kerst in dat deel van Brussel. Bij Club ligt dat toch anders. Wederom niet kunnen winnen van Vincent Kompany, dat maakt een gevoelige vijf op een rij. Na de uitschakeling in Europa ambieerde de regerende landskampioen nochtans een perfect parcours tot Nieuwjaar, dus inclusief de kwalificatie voor de halve finales van de beker. Maar bij de derde van vijf hordes struikelde Club.

Clement behield evenwel zijn ratio. “Dat Union zes punten meer telt? Wij focussen op onszelf. Daar gaat het om. Trouwens, er zijn nog een heel pak speeldagen te gaan en die punten worden straks toch gehalveerd.”