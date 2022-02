Gouden Schoen Rafaelov blonk nog niet in 2022, maar ‘Lior zal zeer snel weer het verschil maken’

What’s up, Lior Refaelov (35)? Te midden van de wisselvallige Anderlecht-periode zit ook de vorige Gouden Schoen in een dipje. Nul goals en nul assists in 2022. Maar twijfels? Daarvoor ben je bij RSCA en ‘Rafa’ aan het verkeerde adres. ‘Lior zal zeer snel weer het verschil maken.’

“Als het moeilijk gaat, verwacht ik te spelen.” Het zijn de woorden van Lior Refaelov na de 1-3-zege van Anderlecht in Charleroi, eind november. Na een maand bankzitten werd de Israëliër door Kompany heropgevist om het tij te keren voor paars-wit.

Met resultaat.

‘Rafa’ brak de ban op Mambourg en deed sindsdien wekenlang waarvoor hij naar Anderlecht gekomen is: de ploeg bij de hand nemen, voor creativiteit zorgen en het verschil maken. Zijn zeven doelpunten en één assist sinds Charleroi zorgden mee voor een knappe decembermaand. Anderlecht manifesteerde zich in de top vier en stootte door naar de halve finales van de Croky Cup. Hier en daar weerklonk het woord ‘titel’ zelfs.

Of die uitspraken nu gegrond waren of niet: Refaelov en Anderlecht maakten indruk. Ze leken klaar om nog een versnelling hoger te schakelen in 2022.

Dat lukte niet. Integendeel, de paars-witte motor sloeg aan het sputteren. Vier op twaalf tegen Standard, KV Mechelen, Cercle Brugge en Union maakt dat RSCA weer eerder naar beneden moet kijken in plaats van naar boven. De laatste twee matchen schoot het zelfs niet of amper tussen de palen.

De vorm van Refaelov is navenant. Sinds Paul Onuachu de Gouden Schoen past, sprankelt het even niet meer bij de Israëliër. Dat uit zich ook in zijn cijfers: nul goals, nul assists na de jaarwisseling.

Een dip.

Maar zich zorgen maken? Daar doen ze bij Anderlecht niet aan mee. Vincent Kompany, gisteren op zijn persconferentie: “We zijn allemaal maar mensen. Lior ook”, relativeert de RSCA-coach. “Hij had, puur kwalitatief, zeker een moeilijke match op Union. Maar dat belette ‘Rafa’ niet om vol overgave te spelen en zijn leidersfunctie op te nemen.”

Beeld Photo News

Dat laatste is allerminst gelogen. Dat Anderlecht ondermaats was in de Brusselse derby, zat Refaelov hoog. Halfweg clashte hij zelfs in de catacomben van het Joseph Mariënstadion met Wesley Hoedt, die andere leidersfiguur. De verwijten vlogen in het rond en kapitein Hendrik Van Crombrugge moest de twee uit elkaar halen. “Zulke discussies zijn net broodnodig bij ons”, benadrukt Kompany het positieve. “Het zit in onze cultuur om de zaken meteen te benoemen. Zolang er ’s anderendaags weer voor elkaar geknokt wordt, is het goed dat de boel op scherp staat. Daaraan ontbrak het ons soms de voorbije seizoenen.”

Zijn ervaring en leiderschap zijn twee van de kwaliteiten waarom Anderlecht Refaelov, straks 36, vorige lente losweekte bij Antwerp. Maar ook omdat hij met één klasseflits het verschil kan maken. “Dat dat nu even niet lukt, is geen reden tot paniek”, klinkt het geruststellend in zijn omgeving. “Al zeker niet voor Lior zelf. Hij is een superprof en weet perfect waartoe hij in staat is.”

Ook Kompany is er gerust in dat het allemaal wel goedkomt met zijn nummer 11. “Veel van de spelers die met één actie beslissend kunnen zijn, zijn dat niet elke wedstrijd. En dat mag ook niet verwacht worden”, is zijn mening. “Het is een kwestie van momenten en de groep moet elkaar daarin aflossen. Het gevaar komt bij ons ook van alle kanten. Alleen zijn we de voorbije matchen iets minder efficiënt geweest.”

Een collectief denkende coach - of wat had u gedacht.

Feit is wel dat Kompany Refaelov sinds Charleroi nog amper wisselt, behalve als de buit al binnen is - zie Seraing (0-5) of Beerschot (0-7). Er wordt op ‘Rafa’ gerekend. “Maar stellen dat we te afhankelijk zijn van hem, is een zware uitspraak”, aldus Kompany.

Om toch te besluiten met: “Het goeie is dat, bij spelers als ‘Rafa’, de bepalende momenten nooit lang op zich laten wachten. Ik ben zeker dat hij er morgen (vanavond, SVL) zin in zal hebben.”

Zijn entourage beaamt: “Lior zal zeer snel weer het verschil maken.”

Welaan dan.

Want als het moeilijk gaat, kan Anderlecht de beste Refaelov goed gebruiken.

Te beginnen am Kehrweg.

Halve finale Croky Cup, Eupen-Anderlecht, vanavond om 20u45, live op Canvas.