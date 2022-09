Gouden Schoen Onuachu pas ‘derde spits’ tegen STVV

Is Onuachu dan pas de derde spits in pikorde bij Genk? Andras Németh kreeg de voorkeur in de basis en Ally Samatta werd door Wouter Vrancken eerder ingebracht. “Neen, het is een kwestie van profielen”, legde de Genk-trainer uit. “Het is niet eenvoudig om tegen mannen als Leistner te gaan beuken. Ik wilde uit het duel spelen. Op die manier kregen we veel kansen via Paintsil en met Samatta heb je een lopende spits. Op het laatste probeer je nog wel en breng je Onuachu.” Het mocht niet zijn.

En toch: het zegt iets over de huidige vorm van Onuachu. De Gouden Schoen blesseerde zich in de voorbereiding aan de adductoren en is zijn trainingsachterstand nog altijd aan het goedmaken. In de tussentijd zag hij meerdere ploegmaats een transfer naar een topcompetitie maken. Iets dat hem, ondanks zijn vele goals de voorbije jaren, niet was gegund. Bij Genk is niemand daar rouwig om en is men er zeker van dat Onuachu dit seizoen heel belangrijk wordt.

“Paul is blij om hier te zijn”, verzekerde Joseph Paintsil, een van Onuachu’s beste vrienden bij Genk. “We hebben allemaal kunnen zien dat hij er in zijn invalbeurt alles aan gedaan heeft. Er bestaat geen twijfel over zijn kwaliteiten. Hij zal zijn kans zeker nog grijpen.” Aanvoerder Bryan Heynen dacht er net zo over. “Op training gaat het allemaal goed, maar een wedstrijd is altijd anders. Het komt.”