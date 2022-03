Goud! Noor Vidts kroont zich tot indoor wereldkampioene in vijfkamp

Op het openingsnummer zette Vidts deze ochtend meteen een persoonlijk record neer. Ze legde haar 60 meter horden af in 8'15" en pakte zo ook de kop in het algemene klassement. Na het hoogspringen (1m83, één centimeter onder haar PR, red.) stond ze tweede, maar niet voor lang. Dankzij een worp van 14m03 in het kogelstoten, de beste prestatie van alle deelneemsters, pakte de Vilvoordse de leiding terug. Met een voorsprong van 12 punten op de Poolse Sulek en 21 punten op de Amerikaanse Hawkins ging Vidts de avondsessie in.

Beeld BELGA

Met een geweldige eerste sprong van 6m60 - een tweede persoonlijk record - zette Vidts op het verspringen haar gouden ambities kracht bij. Sulek haalde ‘slechts’ 6m43, Hawkins liet drie nul-pogingen optekenen en werd zo uit de race om de wereldtitel gekegeld.

Op de afsluitende 800m - Vidts is een goede loopster - liep het met een kloof van 67 punten op Sulek niet meer mis. Het werd zelfs straffer: onze 25-jarige landgenote won ook het afsluitende nummer met alweer een persoonlijk record - de derde al van de dag.

Vidts brak vorig jaar met een bronzen medaille op het EK indoor op de vijfkamp en een vierde plaats op de Olympische Spelen in Tokio op de zevenkamp (op nauwelijks 29 punten van het brons) helemaal door. Nu pakt ze dus haar eerste WK-medaille. Meteen het hoogste eremetaal. En zeggen dat ze zonder doelen naar Belgrado was afgereisd. “Ik heb niet echt een ambitie. Ik wil me amuseren en genieten van de wedstrijd”, klonk het gisteren.