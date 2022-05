Golden Generation Arena stort al in elkaar

In 2019 presenteerde de KBVB samen met Memorial-organisator Golazo ambitieuze plannen. Een verbouwde Heizel moest grote sportevenementen en -toernooien terug naar België halen, met als hefboom de gouden generatie van de Rode Duivels – vandaar de werknaam Golden Generation Arena.

Daarvoor rekenden ze op 180 à 200 miljoen euro overheidsgeld. Aangezien er op de site enkel wedstrijden van de nationale ploegen, atletiekmeetings en een handvol concerten georganiseerd worden, is het nagenoeg onmogelijk om een financieel slagkrachtige private bouwpartner te vinden.

Drie jaar later is het project in een doodlopende straat beland. Er is nooit een architectenbureau aangesteld, milieustudie besteld of bouwheer gezocht. Vanuit de politiek, die in het begin naar verluidt over de partijgrenzen heen positief stond tegenover het idee, beweegt er amper iets. De stad Brussel schiet na de zomer nog wel 2 miljoen euro voor om een nieuwe atletiekpiste aan te leggen.

Als de Rode Duivels straks de final four van de Nations League mogen organiseren, komt daar nog 2,5 miljoen euro bij voor nieuwe zitjes, kleedkamers en persruimte. Dat zijn slechts oppervlakkige opfrisbeurten. De Heizel blijft een lastig bereikbare, ouderwetse en oncomfortabele plek voor fans en sponsors.

De stad Brussel kijkt naar het gewest en de federale regering om bij te springen. Maar na het fiasco van het Eurostadion lijkt de PS van minister-president Rudi Vervoort niet geneigd om centen in het Koning Boudewijnstadion te steken. Ook de federale regering geeft geen krimp; het begrotingstekort loopt nu al op tot 20,7 miljard euro.

Minstens tot de verkiezingen van 2024 zit het dossier muurvast. Terwijl de KBVB in 2027 samen met Nederland en Duitsland het WK vrouwenvoetbal wil organiseren. Om de openingswedstrijd of een halve finale te ontvangen, zal daar toch een minirenovatie van een kleine 60 miljoen voor nodig zijn. Maar of de volgende regeringen wel overtuigd zullen zijn van het nut daarvan?