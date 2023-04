Golazo voelt zich de bedrogen partner voor het WK wielrennen in 2030

Tijdens het WK in Glasgow in augustus maakt de UCI de locaties van de WK’s in 2028, 2029 en 2030 bekend. De WK’s van 2024 (Zürich in Zwitserland), 2025 (Kigali in Rwanda), 2026 (Montreal in Canada) en 2027 (Haute-Savoie in Frankrijk) zijn al vastgelegd.

Officieel hebben zich nog geen andere landen of steden kandidaat gesteld voor 2030. Er was even sprake van Guadeloupe in de Franse Antillen, maar dat lijkt onwaarschijnlijk omdat Frankrijk in 2027 al het WK mag organiseren. Belgisch bondsvoorzitter Tom Van Damme houdt nog rekening met een bid uit het Midden-Oosten.

Verwacht wordt echter dat Brussel het WK zal ontvangen. Van Damme: “Het enorme succes in 2021 vergroot onze slaagkansen. De UCI weet dat de organisatie van een WK in België in goede handen is.”

Volgens premier Alexander De Croo (Open Vld) is België de bakermat van het wielrennen. “Deze sport is bij ons haast een religie. Als het WK in het jaar van onze tweehonderste verjaardag naar België trekt, komt de koers terug thuis.”

Wie was eerst?

Tijdens het WK 2021 was de organisatie een duet tussen Flanders Classics (van onder meer Ronde van Vlaanderen, Gent-Wevelgem en Brabantse Pijl) en Golazo (van Brugge-De Panne, Baloise Belgium Tour en Benelux Tour). Dat verliep vlekkeloos, ook al zijn Bob Verbeeck (CEO Golazo) en Wouter Vandenhaute (directeur Flanders Classics) elkaars rivalen.

Voor het WK in Brussel is de organisatie enkel in handen van Flanders Classics. “Op het WK in Leuven heb ik het idee geopperd bij Brussels burgemeester Philippe Close”, stelt Vandenhaute.

Er zijn blijkbaar meerdere vaders van het idee om een WK naar België te halen ter gelegenheid van de tweehonderdste verjaardag. Ook Golazo zegt al langer dit plan te hebben en lijkt in elk geval als eerste, in november 2022, een brief naar de UCI gestuurd te hebben. Een maand later kregen ze antwoord dat ze op dat moment de enige kandidaten waren. Ze hadden ook een letter of support van het Brussels Gewest en van de federale regering.

Close: “Ik weet niet met wie Golazo gesprekken heeft gevoerd, maar de eerste die met mij over het WK in Brussel sprak is meneer Vandenhaute.”

Golazo: “Wij zijn verrast dat Flanders Classics de organisatie toegewezen krijgt. De stad Brussel wist van onze kandidatuur, maar heeft zonder onderhandelingen, inhoudelijk plan of voorstel tot samenwerking voor één partij gekozen.”

Close: “Ik heb Golazo vorige week op de hoogte gebracht dat we kiezen voor Flanders Classics. We werken al samen met Golazo voor de marathon van Brussel, Memorial Van Damme en andere evenementen. Nu willen we de kans geven aan een ander bureau. Maar dit wil niets zeggen over toekomstige samenwerkingen tussen Golazo en de stad Brussel. Ik zie dit niet als een competitie. Wij zijn tevreden over het vakmanschap van Golazo. Er is geen enkele reden om een polemiek te starten.”

Close (PS) is naast burgemeester van Brussel ook lid van de raad van bestuur van RSC Anderlecht, waar Vandenhaute voorzitter is.

Het kostenplaatje wordt geraamd op 25 miljoen euro. “Daarvoor rekenen we niet alleen op de stad en de verschillende gewesten, maar ook op privépartners”, besluit Close.