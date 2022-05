Goffin jaagt de Mexican wave door het stadion: ‘Ik had die energie nodig’

Lang geleden dat we David Goffin nog zo uitbundig zagen vieren. Haast eigenhandig startte hij bij 5-4 in de vierde set een Mexican wave waar het voornamelijk Belgische publiek rond de Court Simonne-Mathieu maar al te graag op inging.

“Dit was geweldig”, glunderde Goffin. “Het was een stevig gevecht. Ik heb langzaam de bovenhand gekregen na een felle eerste set van hem. Ik sloeg de ballen dieper, waardoor hij moeite had om in de rally’s te blijven. De sleutel zat erin dat ik zijn kracht gebruikte en hem deed lopen. Ik ben erg blij en hoop dit te herhalen in mijn volgende ronde.”

Dat zal moeten als Goffin ook voorbij de Poolse (teddy)beer Hubert Hurkacz wil geraken. “Hij is zo’n vriendelijke gast”, wist Goffin, die enkele weken terug de 25-jarige Hurkacz versloeg in Rome. “Wij trainen vaak samen in Monte Carlo. Hij serveert uitstekend en kan ferm uithalen met zijn forehand. Hij is nog jong en blijft progressie maken. Ook hem moet ik laten lopen.”

Gaat hij daarbij dezelfde interactie met het publiek tentoonspreiden? “Ik voel me goed”, zei Goffin. “Ik had die energie ook nodig. Ik doe het spontaan, het is niet geforceerd. Het helpt me om in de match te blijven. In zulke felbevochten duels toon je jezelf gewoon wat meer.”

De metamorfose van de voor kort nog noodlijdende Goffin naar de speler die tegen zijn vroeger niveau aanschurkt krijgt zo weer wat meer vorm. “Hier in de derde ronde staan mag niet verbazen als je mijn prestaties van de laatste weken en maanden bekijkt”, glimlachte Goffin. “Maar diep vanbinnen vind ik het toch een kleine verrassing.”

Van Uytvanck verliest

Bij de vrouwen speelde Alison Van Uytvanck een goede tweede set tegen het Amerikaanse toptalent Cori ‘Coco’ Gauff. Toch moest ze met 1-6 en 6-7 afscheid nemen van het enkeltoernooi op Roland Garros. “Ik heb me wel geamuseerd”, zei Van Uytvanck. “In de tweede set ging mijn niveau omhoog en werd het close. Ik ben erin blijven geloven en dat stemt me tevreden.”

Vandaag neemt Elise Mertens het in haar derde ronde op tegen de 21-jarige Russin Varvara Gratsjeva. Zij heeft al twee marathons achter de rug en dus mag de Limburgse hopen op eerste achtste finale in Parijs sinds 2018. Daarin zou ze Gauff of Kaia Kanepi treffen.

Kirsten Flipkens, tot slot, heeft zich gekwalificeerd voor de tweede ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Met Leylah Fernandez aan haar zijde neemt Flipkens het in de zestiende finales op tegen het duo Mertens-Koedermetova.