Goffin doorbreekt negatieve reeks in Parijs: ‘Ik speelde serene wedstrijd’

Eindelijk winst in de eerste ronde van een grandslamtoernooi voor David Goffin. Met 6-4, 4-6, 6-4 en 6-4 tegen Jiri Lehecka plaatste hij zich in Parijs voor een duel met Frances Tiafoe.

De piepkleine baan elf barstte gisteren uit haar voegen, met Belgische supporters die door gaten en kieren trachtten een glimp op te vangen van David Goffin. Twee uur en drie kwartier moest hij zwoegen tegen de Tsjech Jiri Lehecka.

“Het was een gevaarlijke match”, zei de Luikenaar, die in sets één en drie bijna een 4-0-voorsprong uit handen gaf. “Lehecka kan versnellen langs twee kanten en ik moest hem goed bespelen. Maar ik ben in mijn wedstrijd gebleven en op het einde ben ik de zege echt gaan zoeken.”

Een eerste zege na zes grandslamtoernooien zonder winst, dat deed deugd. “Ik voelde geen opluchting en heb niet aan die negeatieve reeks gedacht”, blufte Goffin. “Ik was gewoon blij. Ik had natuurlijk wel de ambitie om hier een ronde te winnen. Het was een beetje een voortzetting van mijn laatste weken: een goede, constante, serene wedstrijd.”

Onvoorspelbare Amerikaan

Met Frances Tiafoe ontmoet hij in de tweede ronde nog een verraderlijke klant. De Amerikaan heeft geen groot gravelverleden – gisteren won hij pas voor de eerste keer op Roland Garros – maar won wel het laatste onderlinge duel met Goffin in 2019 in Miami. “Het wordt een open partij”, voorspelde Goffin. “Hij is heel getalenteerd en heeft veel power. Hij is tot alles in staat, kan zowel volledig de weg kwijtraken als ongenaakbaar worden. Niet eenvoudig.”

In de vrouwentabel is Greet Minnen gisteren uitgeschakeld in de eerste ronde. Ze verloor in twee sets (7-5 en 6-3) van de Russin Jekaterina Aleksandrova. In drie onderlinge confrontaties trok Aleksandrova telkens aan het langste eind.