Goed nieuws: Van Aert is fit en vertrekt morgen naar de Tour

Heel veel woorden maken ze er niet aan vuil bij Jumbo-Visma. Woordvoerder Ard Bierens: “De inschatting die we vooraf hadden gemaakt, klopt. De knie van Wout heeft de tijd gehad om te herstellen. Hij reist dinsdag mee af naar Denemarken.”

De medische staf gaf gistermiddag zijn definitieve fiat nadat Van Aert een eerste volwaardige training had afgewerkt. In het weekend had hij ook al twee voorzichtige tests afgelegd. Op de fiets, jawel, maar het was niet meer dan even rondjes draaien met de benen. Gewoon om te kijken of er reactie was. Gisteren was een échte training, met belasting, met intensiteit. Van Aert verteerde die eerste sessie prima. Hij had geen enkele pijn meer.

De Tour begint met een tijdrit van 13 kilometer. Van Aert is een van de favorieten voor de eerste gele trui. Beeld Photo News

Officieel is zijn Tour nooit in gevaar geweest, maar toen Van Aert twee dagen nadat hij zijn knie had gestoten nog steeds pijn had, gingen wel degelijk de alarmbellen af. Als zijn knie was gaan ontsteken, was dat een ramp geweest. Dan konden maanden voorbereiding in de vuilbak. Bierens: “Het is dubbel. Enerzijds wisten we perfect wat we moesten doen en is het gewoon logisch dat Wout de Tour kan rijden. Anderzijds is er altijd dat ene procentje bezorgdheid: ‘Het zal toch niet zijn dat...’.”

Van Aert liep zijn blessure op toen de ketting van zijn fiets draaide en hij met zijn knie hard tegen zijn stuur stootte. Toen hij bij de volgende training nog steeds pijn voelde, werd zijn oefenkamp in Tignes, in de Franse Alpen, vervroegd afgebroken. Van Aert keerde vorige week dinsdag al terug, in plaats van vrijdag. In België liet hij zich grondig onderzoeken, waarna hij rust voorgeschreven kreeg. Lopen en zwemmen mocht, fietsen niet meer.

Van Aert reist dinsdagavond af naar Kopenhagen in gezelschap van Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck. Beeld BELGA

Dat was een tegenslag omdat hij zo een paar kwalitatieve trainingen niet kon afwerken, maar ook omdat hij het BK moest missen. Bij de ploeg vinden ze het niet leuk dat daaraan getwijfeld wordt. Van Aert wilde heel graag het BK rijden, klinkt het zowel bij de staf als bij de ploegmaats. “Hij wilde zijn trui verdedigen en liefst verlengen.”

Vanavond stapt hij samen met zijn Belgische ploegmaats Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck op het vliegtuig naar Denemarken. Hij zal op dag één meteen een van de grote kanshebbers zijn op geel. De Tour start met een tijdrit van 13 kilometer in en om Kopenhagen.