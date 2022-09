Giro-start in 2023 lijkt uitnodiging voor Belgische wereldtoppers

Vooral de openingstijdrit van 18,4 kilometer in de regio Abruzzen spreekt tot de verbeelding, vindt Michel Wuyts. “Voor jongens die wereldtop zijn in de discipline is dat een droomstart. En dan lijkt het me niet slecht dat dat gevolgd wordt door een sprintersetappe die andere teams moeten controleren.”

Tuurlijk is het verleidelijk om een tweevoudige Clásica San Sebastián-winnaar als Remco Evenepoel de Baskische grand départ van de Tour aan te prijzen. “Wat een aantrekkelijke finales hebben die eerste twee ritten! Daar zal het zeker losbreken. Anderzijds wordt in een grote ronde zelden zo wild tekeergegaan als in een klassieke eendagskoers.”

Belangrijk, zegt Wuyts, is hoe de twee grote ronden hun verdere traject zullen uitstippelen. “De Giro trekt sowieso verder zuidwaarts, wat perspectief biedt op mooie, pittige aankomsten in de Gargano en Basilicata. Vervolgt de Tour zijn weg richting Bordeaux? Of wordt na Bayonne al afgeslagen naar de Pyreneeën? Dat laatste zou de Ronde van Frankrijk dan weer aantrekkelijker kunnen maken voor Evenepoel. Ik vind dat hij zich in zijn keuze zo min mogelijk mag laten beïnvloeden door sponsors of anderen.”

De Giro is doorgaans iets minder sterk bezet dan de Tour. Al zou de ‘vlucht’ richting Italië door de aanwezigheid van Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard in de Tour nu wel kunnen toenemen, verwacht Wuyts. “Maar los van hoe het deelnemersveld eruitziet: de Giro win je nooit fluitend. Een troostprijs, zoals Jan Bakelants het onlangs noemde? Dat is ridicuul.”