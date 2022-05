Giro-peloton passeert vandaag onheilsplek van Weylandt: ‘Het zal raar aanvoelen’

Eerder geruisloos zal het passeren. In die zin dat Giro-organisator RCS Sport geen specifieke hommage of referentie heeft voorzien. “En dat is oké zo”, benadrukt Elke Weylandt.

Het is ook niet evident. Mezzanego is doorheen de jaren weliswaar uitgegroeid tot een soort bedevaartsoord. Allerlei memorabilia sieren het muurtje dat Wouter Weylandt op 9 mei 2011 in de derde rit van de Ronde van Italië raakte met zijn klikpedaal, met de fatale crash tot gevolg. Maar etappe twaalf van Parma naar Genua doet de Passo del Bocco vandaag aan na 97,6 kilometer. Te ver op het parcours om er heel even halt te houden voor een herdenkingsmoment, beseft ook Elke Weyandt. Ongetwijfeld rijdt daar al de vroege vlucht voorop en wordt in het peloton hard gewerkt om de kloof binnen de perken te houden. Volop koers dus.

En toch. Het maakt het niet minder confronterend. “Geen idee of de klim ‘de live’ zal halen, maar hoe dan ook zullen er voor of na de rit wel beelden opduiken. Ik ga kijken, ja. Het zal raar aanvoelen. Ik zal gewoon ook heel opgelucht en blij zijn als dat punt in de wedstrijd voorbij is en iedereen er veilig over geraakt. Het is in elk geval niet zoals in 2011, toen de klim in volle finale lag en de afdaling de laatste was richting finish. Er zal nu anders worden gekoerst.”

Rustiger, bedoelt ze. Minder op leven en dood. Miserie verwacht ze dan ook niet. “Het tegendeel zou me sterk verbazen. Wouter ging ook niet neer in het moeilijkste stuk van de afzink. Draait hij zich op dat moment niet om en blijft hij geconcentreerd voor zich uitkijken, dan valt hij niet. Mijn broer heeft gewoon brute pech gehad. Ik ga er dus vanuit dat alles nu vlot zal verlopen.”

Oude kennissen

Meer dan hoe het bij haar dreigt binnen te komen, staat Weylandt stil bij het effect dat de passage teweeg zal brengen in het peloton. “Dan denk ik vooral aan de renners – het zijn er natuurlijk elk jaar minder – die er destijds al bij waren, Wouter goed hebben gekend of hem op het asfalt hebben zien liggen. Ik kan me inbeelden dat het voor hen best pittig kan worden.”

Het gaat om een tiental renners. De twintigers van toen, rijpe dertigers van nu: Cavendish, Nibali, Ulissi, De Marchi, Pozzovivo, Van Emden, Porte en co. “Jongens met wie ik zowaar meer inzit dan met me- of onszelf. Ik kan eigenlijk niet goed inschatten hoe ik precies ga reageren. Dat zal ik pas op het moment zelf weten.”

Elke Weylandt: "Mei blijft een moeilijke maand." Beeld Sam Haeghens

Dat de Giro opnieuw langs de onheilsplek trekt, daar heeft Weylandt vrede mee. “Tuurlijk wel. In de Tour rijden ze ook nog altijd over de Portet d’Aspet (waar Fabio Casartelli in 1995 verongelukte, JDK). Ik vind niet dat je zo’n klim tot het einde der tijden moet negeren omdat er ooit eens iets heel ergs is gebeurd.”

Met haar en de rest van de familie gaat het alle omstandigheden in acht genomen goed. “Al blijft mei wel een moeilijke maand.” Af en toe zoekt ze de bewuste plek nog eens op, zegt Weylandt. “Als ik in de buurt ben, op vakantie of zo, voel ik wel de drang om er even te stoppen. Gewoon, met ons vieren: mijn man, de kinderen en ik. Ver buiten het oog van de camera en alle aandacht. Het is en blijft een belangrijke plaats voor mij.”