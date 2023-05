Giro : Evenepoel geeft roze weg aan vluchter Leknessund, ritzege voor Paret-Peintre

Exact twaalf jaar na het tragische overlijden van Wouter Weylandt trok de Giro voor het eerst in deze editie naar het middengebergte van de Apennijnen. In de 175 kilometer lange vierde etappe tussen Venosa en het Lago Laceno ging het peloton driemaal via een beklimming van tweede categorie boven de duizend meter hoogte. Een kans om de roze trui - en de verplichtingen die daarbij horen - af te staan aan een vluchter, had leider Remco Evenepoel al lange tijd gezegd.

Zoals verwacht ging de etappe van start met een razende vaart. Bijzonder veel renners toonden interesse in de vroege vlucht, onder wie Harm Vanhoucke en de Ierse voorjaarsrevelatie Ben Healy. Maar toen na tachtig kilometer koers zeven renners een gat sloegen, waren die twee niet mee. Maakten wel deel uit van de vlucht: de Fransen Warren Barguil en Aurélien Paret-Peintre, de Italianen Nicola Conci (van het Belgische Alpecin-Deceuninck) en Vincenzo Albanese, de Noor Andreas Leknessund, de Eritreeër Amanuel Gehbreigzabhier en de Let Toms Skujins.

De vijfde rit, van woensdag. Beeld DM

Leknessund was voorin de best geplaatste renner met 1:40 achterstand op Evenepoel, en niemand van de andere vluchters vormde een reëel gevaar voor de eindzege. De ideale situatie dus voor Soudal-QuickStep om de roze trui weg te schenken. De ploegmaats van Evenepoel gaven de vlucht zes minuten ruimte cadeau, en dat bleek net voldoende om het roze af te staan. Toch kwam er na veel werk in de beginfase een barstje in het pantser van de ploeg in de finale: op de lastige slotbeklimming van de Colle Molella, met top kort voor de aankomst, zat Evenepoel tijdlang geïsoleerd in de groep van de favorieten. Niet dat het uiteindelijk een probleem vormde: aanvallen van de klassementsrenners kwamen er niet, Evenepoel kwam geen moment in de problemen.

Voorin gooide Leknessund op de slotklim alle andere vluchters uit het wiel, maar net voor de top vocht Paret-Peintre zich terug naar het spoor van de beloftevolle Noor. In de sprint aan het Lago Laceno waren er uiteindelijk twee morele winnaars: de 27-jarige Paret-Peintre won voor het eerst in zijn carrière een rit in een grote ronde, de 23-jarige Leknessund finishte als tweede maar hield daar wel roze aan over. Skujins sprintte voorbij Albanese naar de derde plek in de daguitslag. Evenepoel en de andere favorieten eindigden op 2:01.

In het algemene klassement heeft de nieuwe roze trui Leknessund 28 seconden voorsprong op Evenepoel, die zakt naar de tweede plaats. Ritwinnaar Paret-Peintre is derde op een halve minuut. Leknessund neemt ook de witte jongerentrui over van Evenepoel, die zo minstens één dag verlost is van de podiumverplichtingen. De komende twee etappes, waaronder de 171 kilometer lange rit van morgen/woensdag, zijn sprinterskansen waar geen verschuivingen bovenaan het klassement worden verwacht.