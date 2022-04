Girmay staat voor keuze: familieploeg of grote geld

De Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport meldde als eerste de interesse van Ineos Grenadiers voor Girmay (22). Zijn manager Alex Carera wil geen namen noemen, maar zegt dat er veel interesse is. “Al vijf ploegen hebben gebeld.”

Girmay is een sensatie in wielerland. Anderhalve week geleden won hij Gent-Wevelgem. Als eerste Afrikaanse winnaar van een grote eendagkoers is hij ook commercieel interessant. Hij kan de deur openen richting een heel continent.

Intermarché-Wanty-Gobert wil Girmay niet kwijt. CEO Jean-François Bourlart onderhandelt over een verbeterd en verlengd contract. De huidige deal loopt tot eind 2024, de ploeg wil daar 2026 van maken. Er wordt gefluisterd dat Girmay 1 miljoen euro per jaar moet kosten.

Bourlart spreekt niet over cijfers. “Ik bevestig alleen dat wij Girmay een goed voorstel hebben gedaan. We gaan een programma samenstellen dat op zijn lijf geschreven is en houden daarbij rekening met zijn privésituatie. Girmay moet zijn gezin soms maandenlang missen, wij willen daar een goed evenwicht in vinden zodat hij vaak genoeg naar huis kan.”

Toestemming nodig

Dat menselijke aspect is belangrijk, bevestigt zijn manager. “Hij voelt zich goed bij Intermarché. De ploeg voelt een beetje als familie. Girmay zegt me dat geld niet op de eerste plaats komt, een goed gevoel en zijn sportieve toekomst zijn prioritair.”

Intermarché-Wanty-Gobert maakt financieel weinig kans tegen Ineos, maar de ploeg heeft een wapen achter de hand: zonder hun toestemming is een transfer onmogelijk voor eind 2024. “We zijn niet geïnteresseerd om te spreken met Ineos of gelijk wie”, zegt Bourlart. “Wij hebben een toekomstproject met Girmay en dat is het enige waarover we praten. Ik heb goed naar de klassiekers gekeken en Ineos is niet beter dan wij. Bij ons kan hij evengoed grote klassiekers winnen.”

Eind april komt Girmay terug naar Europa. Hij hervat in Eschborn-Frankfurt en rijdt daarna de Giro, zijn eerste grote ronde.