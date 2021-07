Gianluigi Donnarumma: het veiligheidsslot van de Italianen

Boze Milan-fans brengen hem niet meer aan het huilen. Zijn schouders zijn eindelijk breed genoeg om elke letter van zijn naam te dragen. Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma is het veiligheidsslot van de Italianen. Een doelman met vleugels, maar ook een keeper die liever niet vliegt.

Panini Comics heeft het altijd geweten. In april 2017 plaatst de uitgever van Topolino, Italiaans Mickey Mouse-stripblad, een 18-jarige Gianluigi Donnarumma op de cover. Op de tekening interviewen de neefjes van Donald Duck een gigantische eend in keepersoutfit: Paperumma. Het pseudoniem voor Donnarumma is een knipoog naar Paperino, de Italiaanse naam voor Donald Duck.

Hij is heus niet de eerste voetballer die de eer krijgt. Topolino (Mickey Mouse) heeft een traditie met het calcio. Paggio (Roberto Baggio), Papertotti (Francesco Totti) en Tuffon (Gigi Buffon) zijn Donnarumma ooit voorgegaan, maar het zegt alles over zijn populariteit op die leeftijd.

Sinds zijn debuut bij AC Milan, op zijn zestiende, is hij in Italië altijd il prossimo numero uno geweest. De jongste doelman ooit bij de Squadra in 104 jaar. Hoofdrolspeler in een succesverhaal dat hij zelf schrijft.

Vandaag, op zijn tweeëntwintigste, heeft Donnarumma meer dan 250 matchen op de teller en blinkt hij uit op een EK. De regelmaat is er in de Serie A niet altijd geweest, maar het zijn heus niet de Adidas-handschoenen met de spikes die het verschil hebben gemaakt.

Donnarumma is een natuurtalent. Hij is groot. Hij is lenig. Hij heeft grote handen. Hij heeft snelle voeten. Hij heeft gevoel voor ruimte. Hij heeft geweldige reflexen. Hij heeft charisma. Hij heeft brede schouders. Hij straalt rust uit.

Een totaalpakket dat zich op jonge leeftijd manifesteert. Op zijn vierde gaat de jongste uit een gezin van vijf zijn oudere broer Antonio achterna. Bij ASD Club Napoli ziet doelmannentrainer Ernesto Ferraro snel dat hij goud in handen heeft. Bij de regionale krant Il Mattino hebben ze er een bewijsstuk van in hun archief. Zegt de meester-opleider in 2007 over een keeper van acht: “De mensen zullen me gek verklaren, maar Gigio is de beste van allemaal. Hij heeft alles om een topkeeper te worden.”

Rond zijn elfde is hij 30 centimeter groter dan zijn leeftijdgenoten. Aan de zijlijn moet zijn moeder met regelmaat zijn identiteitskaart bovenhalen om te bewijzen dat haar zoon niet ouder is dan op papier wordt beweerd. Club Napoli is hij dan al ontgroeid. Inter, waar zijn broer speelt, doet hem een voorstel. Het is echter AC Milan dat hem voor de neus van de stadsrivaal wegplukt. Op zijn dertiende verhuist hij van het zuiden van het land naar het koudere noorden. Donnaruma: “Het was hard ontwaken. Er zijn tranen gevloeid.”

Drie jaar later maakt de slungel onverwacht zijn debuut. In de Supercup tegen Juventus bezorgt hij in de strafschoppenreeks een Milan in verval zijn laatste trofee in het Silvio Berlusconi-tijdperk. Zou de gecontesteerde oud-president nog weten dat hij in oktober 2015 twee keer naar het oefencomplex afzakte om coach Sinisa Mihajlovic erop te wijzen die jonge snaak toch maar niet voor de leeuwen te gooien? “De trainer vroeg me of ik schrik had”, zegt Donnarumma. “Hij wist dat ik ‘neen’ zou zeggen.”

Een tiener wordt snel man. Milan is post-Berlusconi niet de stabielste club. Zijn makelaar, de beruchte Mino Raiola, pookt het vuur op. Tijdens contractbesprekingen gaat hij brutaal het gevecht aan met de clubleiding. Hij eist een contract van 5,5 miljoen euro netto en het aantrekken van broer Antonio.

De harde kern van Milan schrikt ervan. Ze keren zich tegen ‘Dollaruma’. Tijdens de belofteninterland Italië-Denemarken krijgt de ‘geldwolf’ een douche van valse dollarbiljetten. De doelman tekent uiteindelijk bij, maar er blijft wat hangen. Na enkele pikante uitspraken van meester-provocateur Raiola ontrollen de ultra’s een meedogenloos spandoek: “Psychologische geweldpleging door jou een contract van 6 miljoen per jaar te geven en jouw broer/parasiet vast te leggen? Tijd om te vertrekken. Ons geduld met jou is op.” In tranen verlaat Donnarumma het veld.

Zijn vorm lijdt eronder. Er rijzen twijfels of hij ooit zal herstellen, maar Donnarumma doorstaat de stresstest. Achter een onstabiele defensie kent hij zijn ups-and-downs, maar een timide kerel groeit gestaag uit tot een leider: “Ik heb het gevoel dat ze nu naar mij luisteren.” Asmir Begovic, die doublure was van Thibaut Courtois en Donnarumma, plaatst hem zonder schroom tussen de beste vijf ter wereld: “In lijn met Courtois, die van nature kalmer is. Donnarumma is agressiever. Tussen zijn oren zit het goed. Ongezien op die leeftijd.”

Omdat Milan niet in de Champions League speelt en Italië zich in 2018 niet plaatst voor het WK, ontgaat een deel van de wereld zijn ontbolstering. Die confrontatie met de Rode Duivels wordt de referentiematch voor Donnaruma.

Die clean sheets bij de Squadra zijn er niet zomaar gekomen.

Met de supporters van AC Milan komt het nooit meer goed. Op San Siro laat hij een contract van zeven plus een miljoen euro netto per jaar schieten. Als vrije speler verhuist hij na het EK naar PSG, waar hij de komende vijf jaar 12 miljoen netto zal verdienen. Raiola vangt een commissie in die orde.

Het is een knoop die Donnarumma zelf heeft doorgehakt, niet zijn agent. Vandaag zijn zijn schouders breed genoeg om zijn naam, gevolgen en kritiek te dragen.

In een interview met Red Bull, de energiedrank die hem sponsort, onthult hij waar hij tegenwoordig nog bang voor is: “Hagedissen (lacht)... en misschien heb ik ook wat vliegangst.”

Contradictorisch voor een keeper/eend die zo’n hoge vlucht heeft genomen.