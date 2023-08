Gianluigi Buffon (45) zet punt achter zijn carrière

Het Italiaanse sluitstuk kan terugblikken op een rijkgevulde carrière. Voor Parma debuteerde Buffon in 1995 op 17-jarige leeftijd in de Serie A. Hij won met de club de UEFA Cup, de beker van Italië en de Italiaanse supercup in 1999. In 2001 trok hij naar Juventus, waar hij uitgroeide tot een monument. Hij werd in Turijn tien keer Italiaans kampioen en nog eens vijf keer Italiaans bekerwinnaar. Daarnaast plaatste hij er ook zes nationale supercups in de prijzenkast.

Na een seizoen bij Paris Saint-Germain (2018-19) keerde hij met de Franse landstitel op zak terug naar de Oude Dame. Met 658 wedstrijden op de teller is hij de recordhouder in de Serie A.

Verder schopte hij het met 176 caps tot recordinternational van de Italiaanse nationale ploeg. In 2006 kroonde hij zich op het WK in Duitsland tot wereldkampioen met de Squadra Azzurra door in de finale Frankrijk te verslaan na penalty’s. In 2012 volgde nog een verloren EK-finale tegen Spanje.

Op persoonlijk vlak verzamelde hij negen nominaties voor de Gouden Bal, de jaarlijkse verkiezing voor de beste speler in een Europese clubcompetitie. Hij eindigde tweede in 2006 en vierde in 2017, het jaar waarin hij zich op 39-jarige leeftijd opwierp tot oudste speler in de geschiedenis om een Champions League-finale af te werken.