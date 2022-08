Gheysens panikeert niet na Europese exit: ‘Van Bommel kan visie nu beter uitbouwen’

Voorzitter Paul Gheysens neemt zijn telefoon opvallend rustig op na de 1-3-nederlaag tegen Basaksehir. “De wedstrijd is voorbij, we kunnen het niet meer terugdraaien. We zijn een ploeg in opbouw. Ik ga er niet veel tamtam over maken.”

Antwerp speelt dus geen Europees voetbal. Gheysens geeft toe dat hij daar wel op had gerekend. “Het team speelt veel wedstrijden op korte tijd, en eigenlijk is het zaak om op te bouwen naar je beste vorm door veel te trainen op systemen en looplijnen. Met dat drukke schema hebben ze die kans niet gekregen. Nu hebben ze de tijd om beter op elkaar ingespeeld te geraken.

“Natuurlijk was een verlengd Europees verhaal mooi geweest. Maar langs de andere kant: we hebben een ongelooflijk goede staf, we beschikken over zo veel talent. We hoeven hier niet te zwaar aan te tillen. De competitie is nog lang, nu krijgt de staf de tijd om zijn visie nog beter uit te bouwen. Ik maak me geen zorgen.”

Afzijdig blijven

Gheysens zegt dat hij de coach, Mark van Bommel, niet heeft gesproken na de match. “Dat doe ik nooit. Ze hebben me ooit eens verweten dat ik naar de kleedkamer ben geweest voor anderhalve minuut (vorig seizoen tegen Beerschot, NVE). Dat was de enige keer. Ik heb vertrouwen in mijn team en ik laat ze hun werk doen. Hoe minder ik me ga moeien, hoe beter. Het zijn beroepsmensen en de verantwoordelijkheid ligt bij hen.”

Of dit een stap terug is voor de ambitieuze club die Antwerp is? “Nee, dat vind ik niet”, zegt Gheusens. “We hebben goede transfers gedaan. Spelers in de juiste conditie brengen, ze laten aanpassen aan onze competitie, daar moet onze energie nu in kruipen. Of er nog versterkingen komen? Daar hou ik me niet mee bezig.”