Gezonde voeding, rust en kine moeten Doku op topniveau houden

Jérémy Doku (20) scoorde afgelopen weekend twee keer. Goal één verraadde zijn pure klasse: controle, versnelling en overhoekse afwerking. Zijn lach en houding nadien zeiden alles. Hij was opgelucht, nadat hij alweer een kleine maand niet had kunnen voetballen. Doku voelt zich opnieuw goed, getuige daarvan zijn controle achter het steunbeen, waarvoor de handen op elkaar gingen.

De winger moest afzeggen voor de eerste interlandperiode van Domenico Tedesco wegens een zoveelste (spier)blessure. Dit seizoen stond hij slechts zes keer in de basis bij Stade Rennes. De concurrentie was groot, de blessures waren hardnekkig. Het was zijn coach Bruno Génésio die om geduld vroeg. “Zijn vorming is nog niet af. Hij moet nog altijd trainen om de principes van voetbal op het hoogste niveau onder de knie te krijgen.”

In Rennes weten ze intussen dat ze zijn fragiele lichaam op tijd rust moeten gunnen. “Maar je kunt nooit voor 100 procent voorspellen wanneer iemand zich blesseert”, zegt Glenn Vercauteren. Hij was hoofdkinesist op Anderlecht en heeft nog geregeld contact met Doku. “Je kunt wel aan preventie doen met oefeningen, aangepaste voeding en door het slaappatroon te veranderen. Hoe laat ga je slapen? Hoe lang zit je stil? Hoeveel reis je en hoe ver? Al die zaken spelen een rol. Doku is daar heel fel mee bezig.”

Andere oefeningen

Bij Rennes wijzen ze naar zijn gabarit, dat maakt dat hij vaker geblesseerd is. Vercauteren: “Bij een explosieve voetballer is er inderdaad meer gevaar. Wie niet snel loopt, heeft minder kans om zich te blesseren. Maar de eerste risicofactor voor een nieuwe blessure is een oude blessure. Daarom is de rol van een kinesist ook van belang. Hij voelt het als er spanning op de spieren zit en kan zijn oefeningen aanpassen. Zes spurtjes in plaats van tien bijvoorbeeld.”

Een specifieke oorzaak voor de hogere blessurelast van Doku de voorbije twee seizoenen ziet Vercauteren niet. Het is grotendeels pech. “Je mag ook niet vergeten dat de intensiteit in de Ligue 1 hoger ligt dan in België. Een centrale verdediger van PSG dribbelen is anders dan de gemiddelde verdediger van een Belgische ploeg voorbijgaan. Doku moest zich daar deels aan aanpassen. Geloof mij, hij is iemand die zich altijd enorm goed heeft verzorgd. Voor en na de training zat hij een paar uur per dag bij de kinesisten.”

Rennes ziet in Doku nog steeds het fenomeen voor wie ze ongeveer 27 miljoen euro betaalden. De frustraties over zijn blessureleed nemen ze er voorlopig bij.

Hoe je het ook draait of keert, een fitte Doku is een meerwaarde voor zijn ploeg. Hij lijkt alleszins klaar voor de komende weken.