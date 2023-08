Gewoon Evenepoel volgen? Zo simpel wordt het niet in de ploegentijdrit in de Vuelta

Het is al 29 jaar geleden dat een team onder leiding van Patrick Lefevere nog eens een ploegentijdrit won in een grote ronde (GB-MG in de Tour 1994). De Vuelta-prelude is dus een prestigeslagje voor Remco Evenepoel en zijn helpers. Beslissend wordt het resultaat van vandaag echter niet.

Veertien seconden bedroeg vorig jaar in Utrecht het verschil tussen Soudal-QuickStep (derde) en het winnende achttal van Jumbo-Visma in de inleidende ploegentijdrit van de Vuelta. Slechts veertien tellen over een afstand van 23,3 kilometer. Het stadscircuit in Barcelona, met start aan de olympische haven en finish aan de voet van de Montjuïc, is nu exact 8,7 kilometer korter. Technischer ook, wat het tijdverlies voor Remco Evenepoel en maats tegenover de gele pletwals, bestuurd door Primoz Roglic en Jonas Vingegaard, per definitie nog meer zou moeten beperken.

“Daar ga ik van uit”, zegt ploegleider Tom Steels. “Jumbo-Visma blijft de topfavoriet. Het wordt een harde strijd, iedereen zal top moeten zijn. Maar in een tijdrit met dergelijke karakteristieken moeten we met dit blok hoog kunnen scoren.”

Voor een goed begrip: Steels zet vandaag de lijnen uit in de Renewi Tour, niet in de Ronde van Spanje. Daar zijn ploegleiders Klaas Lodewyck en Geert Van Bondt aan de slag. “Zelf bekijk ik het parcours nog wel eens op VeloViewer en geef ik wat raad mee indien nodig. Maar in principe blijft mijn inbreng beperkt.” Steels bezit een rijke ervaring en knowhow in de discipline. Sinds zijn rekrutering, eind 2010, won het team van Patrick Lefevere vier keer in zeven jaar (2012-2018) het inmiddels afgevoerde WK ploegentijdrijden. In de elf ploegentijdritten die het voorbije decennium in Giro, Tour en Vuelta werden betwist, stond het telkens op het podium.

Moeilijk trainbaar

Automatismen kweken is nochtans niet simpel. In de brede waaier aan koersen tijdens het seizoen is de ploegentijdrit een uitstervend nummer. Van de acht Vuelta-gangers van Soudal-QuickStep reden enkel Evenepoel, Vervaeke en Serry er dit seizoen één, in de UAE Tour (winst).

Steels: “De rechtstreekse aanloop naar zo’n moment suprême is altijd een proces. De eerste verkenningsdag verloopt vaak rampzalig. Dit komt nooit goed, denk je dan. De tweede gaat het al iets beter. Op de derde sluipt er een bepaald patroon in. Om dan op D-Day toch dicht tegen de perfectie aan te leunen.”

In een recent verleden werd al eens een speciaal oefenterrein opgezocht: het militaire vliegveld van Ursel, Circuit Zolder, Fourmies of de polders in Terneuzen. Tegenwoordig stellen renners zich tevreden met het beschikbare wegennet op stage, zoals onlangs nog in Livigno.

Ploegleider Tom Steels: “Sommige jongens zullen misschien iets langere beurten moeten doen." Beeld BELGA

“Maar zelfs in de winter trainen ze erop”, weet Steels. “Omdat het ook gewoon een prima inspanning is, met hoge snelheid. Zelfs als ze niet voluit gaan, halen ze nog 55 kilometer per uur. Als derde of vierde pion in dat lint van acht renners zie je weinig, daarom zijn mooie rechte banen aangewezen. Geen simpele zoektocht. Anderzijds is vooral het technische aspect superbelangrijk in zo’n ploegentijdrit. Hoe de bochten liggen, waar je aflossingen kunt plannen. Daar verlies je tenslotte de meeste tijd mee of kun je het felst mee in de problemen geraken. Die dingen merk je pas op het parcours zelf.”

Zoals Tony Martin

Achttien bochten bevatten de 14,6 kilometer in Barcelona. “Dat maakt positiewissels er zeker niet makkelijker op”, beseft Steels. “Sommige jongens zullen misschien iets langere beurten moeten doen.” Denk aan de nieuwe wereldkampioen tijdrijden, Remco Evenepoel. “Wellicht neemt hij zelfs het gros van de tijdrit voor zijn rekening, omdat hij individueel haast even snel rijdt als pakweg het vierde of vijfde team in de uitslag. Ook Tony Martin deed dat in zijn gloriejaren weleens op WK’s. Niet dat Evenepoel in zijn eentje Jumbo-Visma zal kloppen. Maar hij kan er wel voor zorgen dat het tempo niet zakt en dat we amper tijdverlies lijden.”

In de meest ideale der werelden rijdt ‘superman’ Evenepoel natuurlijk 14,6 kilometer op kop en volgt de rest in zijn spoor. Maar dat is niet de bedoeling, meent Steels. “Cattaneo zal meer dan zijn werk kunnen doen. Onderschat ook Bagioli en Pedersen niet, renners die op een intelligente manier omgaan met die techniciteit, zonder de rest compleet stuk te fietsen. Er zit echt wel genoeg kwaliteit in dit geheel om een sterke ploegentijdrit af te leveren. Wel houden we er rekening mee dat we de pion die we net achter Evenepoel plaatsen vroegtijdig kwijtspelen.” De Brit James Knox komt daarvoor in aanmerking. “De kunst is om ‘buffers’ te creëren tussen de beste tijdrijders, zodat die op volle kracht kunnen doorgaan.”

Hoe dan ook zal deze chronorace in het licht van de volledige Vuelta geen impact hebben, verwacht Steels. “Evenepoel zal de ronde er niet mee winnen of verliezen. Vandaar dat we geen onnodige risico’s moeten nemen. Liever zie ik ons vijf, zes seconden verliezen dan het gevaar lopen om ergens onderuit te gaan en met een halve ploeg te finishen. Gevolgen zou het wel hebben mochten we bijvoorbeeld op een minuut worden gereden, maar dat zie ik niet gebeuren. De jongens moeten eerder worden ingetoomd dan vooruitgebrand. Wie op kop komt, wil niet ontgoochelen. Klassiek, in zo’n ploegentijdrit. Iedereen zal ook bloednerveus zijn. Het wordt dus zaak om de ploeg rustig te houden.”