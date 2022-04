Gepassioneerde Emery kent recept voor Europees succes

Ooit gaf hij een speler een lege USB-stick mee naar huis. Hij had een vermoeden dat de man in kwestie zijn videoanalyses niet bekeek. “Wat vond je ervan?”, vroeg Emery daags nadien. “Very good, boss.”

Emery (50) is Mister Europa League. Niemand won de competitie vaker: drie keer met Sevilla, één keer met Villarreal. Tussendoor werd hij met Arsenal een keer runner-up. Dit jaar moest Juventus er in de vorige ronde al aan geloven, nu staat ook Bayern München onder grote druk.

Spits Edison Cavani noemde Emery de meest gepassioneerde coach met wie hij ooit samenwerkte. IJsberend langs de zijlijn, altijd op zoek naar details. Dat uit zich ook in zijn aanpak. “Voor elke wedstrijd bekijk ik zo’n twaalf uur aan beeldmateriaal van de tegenstander”, gaf Emery toe. “Hij is zo geobsedeerd met voetbal dat het bijna een ziekte is”, beschreef de Spaanse winger Joaquin het.

Veeleisend

In de luwte van de Spaanse subtop kneedde Emery rustig aan zijn eigen stijl. “Ik ben geen coach die zegt: ‘Laten we een paar rondootjes doen en naar huis gaan.’” Hij is veeleisend voor zijn groep, maar wel een vriend van de spelers. Dat kwam ook door zijn leeftijd. Al op zijn 33ste nam Emery zijn eerste taak als hoofdcoach aan, bij een Spaanse derdeklasser.

Zijn successen bij Sevilla leverden hem de job bij PSG op, al draaide dat na de misgelopen titel en de historische remontada van FC Barcelona in zijn eerste jaar uit op een nachtmerrie. Zijn slechte band met Neymar hielp niet; de videomeetings waren te saai voor de Braziliaan. Bij Arsenal liep het niet beter.

Emery zal nog wat tactische meesterwerkjes moeten verrichten. Europees voetbal via La Liga lijkt voor Villarreal veraf. Eindwinst in de Champions League dan maar?