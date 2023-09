Gentse vreugde, Antwerpse nonchalance en Genkse opluchting: dit was Super Sunday

Na de zogenaamde Super Sunday prijkt AA Gent op kop in de stand. Zowel Antwerp als Anderlecht gaf in de slotminuten twee punten uit handen. Nu krijgen de Belgische voetbalclubs twee weken relatieve rust door een interlandbreak.

SDG , NVE , KDZ en BFA

AA Gent - Club Brugge (2-1): mooi afscheidscadeau van Hong

Hong Hyun-seok. Beeld Photo News

Een goal vanuit de recuperatie en een rustig afgewerkte plaatsbal op assist van Tarik Tissoudali. Dat waren de afscheidscadeaus van Hong Hyun-seok aan AA Gent. Hij hoopt nu minstens tot 7 oktober weg te blijven en met Zuid-Korea de Asian Games te winnen, anders moet hij minstens anderhalf jaar het leger in.

“Hij is vooral qua mentaliteit en energie een voorbeeld voor iedereen”, wist middenvelder Julien De Sart. “Hij lijkt niet vermoeid te raken. Hij is heel belangrijk voor ons met zijn fysieke en zijn technische kwaliteiten. Ik hoop dat hij dat toernooi kan winnen. Ik kan het me zelf niet voorstellen dat ik in het leger zou moeten.”

Wie helemaal uit de lucht viel, was Tissoudali. “Gaan we Hong zo lang moeten missen? Oei. Hij combineert zijn intelligentie en overzicht met goede dribbels. Er zit ook een beetje straatvoetballer in hem.”

De kandidaten voor de positie van Hong zijn bekend. “Andrew Hjulsager kan daar spelen. Met voorts Pieter Gerkens en Omri Gandelman hebben we meerdere opties om die afwezigheid op te vangen. Of ikzelf op die nummer tien kan? In principe wel, maar ik ben een beetje te aanvallend voor die positie”, lachte Tissoudali.

In vijf competitiewedstrijden zit Hong al aan twee goals en evenveel assists. Tel daarbij de assist tegen Pogon en de wereldgoal tegen Apoel Nicosia en je weet dat het niet makkelijk wordt om hem op een deftige manier te vervangen.

Het werd overigens niet de namiddag van Gift Orban. Het Gentse goudhaantje mocht pas iets na het uur invallen tegen Club Brugge, zette weinig druk en maakte misbaar na een mindere diepe bal. Daardoor kreeg hij het aan de stok met vicekapitein De Sart. “De laatste weken zijn we hier echt een groepsgevoel aan het creëren, dan moet er niemand buiten de lijntjes kleuren.”

Union - Antwerp (2-2): nonchalance bij Janssen en co.

Lazare Amani en Vincent Janssen. Beeld BELGA

Antwerp moet de hand in eigen boezem steken nadat het tegen Union opnieuw een voorsprong uit handen heeft gegeven. “Nonchalant is misschien wel een goede beschrijving”, knikte spits Vincent Janssen. De bal ging na één minuut en zeven seconden al op de stip voor Union na balverlies van Arthur Vermeeren en een snelle tegenprik.

Zat de euforie na AEK dan toch in de benen en vooral in het hoofd? “Ik weet niet of het daaraan lag”, ging de Nederlander verder. “We waren niet goed wakker. Dat kan eigenlijk echt niet.”

Een paar minuten voor affluiten deed Union het nog eens over, opnieuw op strafschop. Zo zag Antwerp, dat tussendoor de scheve situatie helemaal had omgebogen, toch nog twee punten door de neus geboord. Behalve een schot op de paal van Dennis Eckert en een poging van Lazare Amani viel er langs de kant van de thuisploeg nochtans weinig doelgevaar te noteren.

Coach Mark van Bommel was wel tevreden over de prestatie van zijn team. “We speelden een goede wedstrijd en gaven geen kans weg. Maar ik ben teleurgesteld met dit resultaat.” Een bonus uit handen geven, het overkwam Antwerp in het kampioenenjaar zelden. Nu gebeurde het al twee competitiematchen op rij (ook tegen OH Leuven).

Janssen: “Het zijn vier punten die we weggeven, en dat twee keer door dom balverlies. Vorig jaar gaven we zelden iets uit handen, dat is op dit moment het verschil.”

Straks tegen FC Barcelona en Porto in de Champions League wordt elk detail nog belangrijker. “We hadden kansen om de 1-3 te maken en de score uit te diepen. Maar dat deden we niet”, zei topschutter Janssen. “We moeten weer leren om een wedstrijd af te maken.” Tijd voor wat schietoefeningen op de Bosuil deze week. Ze hebben er een hele interlandbreak de tijd voor.

Racing Genk - Anderlecht (1-1): Amuzu’s parel levert weinig op

Francis Amuzu. Beeld BELGA

Een kwartier kregen we een aangename topper tussen Racing Genk en Anderlecht. Tot scheidsrechter Bram Van Driessche de achttienjarige Bonsu Baah met een tweede gele kaart van het veld stuurde. De Cegeka Arena ontstak in woede.

Genk was de betere ploeg met elf tegen elf en bleef dat verrassend genoeg met een mannetje minder. Joseph Paintsil kwam voor rust het dichtst bij een doelpunt, zijn knal trof de paal.

Bij Anderlecht stond de Sevilla-connectie voor het eerst in de basis, Ludwig Augustinsson en Thomas Delaney. Op de flank keerde Anders Dreyer terug na zijn schorsing, aan de overzijde stond Alexis Flips. Die laatste kon de goede lijn van de voorbije weken niet doortrekken.

Na rust bleef Genk het gevaarlijkst. Bryan Heynen kreeg een vrije kopkans, doelman Maxime Dupé hield Anderlecht recht. Coach Brian Riemer bracht eindelijk wat snelheid in de ploeg met Francis Amuzu. De winger duwde zijn marktwaarde omhoog door zijn eerste actie af te ronden met een heerlijke krul in de bovenhoek.

Anderlecht leek tot de 97ste minuut op weg naar een overwinning en vijftien op vijftien. Tot Tolu Arokodare – de man die zijn medische tests aflegde bij Anderlecht om dan toch voor Genk te kiezen – een voorzet van Daniel Muñoz tegen de touwen knikte. Anderlecht moet door dit gelijkspel de leiding in het klassement aan AA Gent laten.

Opvallend: Benito Raman was niet afgereisd naar Genk. Anderlecht probeert Raman in de laatste dagen van de transferperiode naar de exit te duwen. Zo kreeg hij in een gesprek met de coach te horen dat hij niet langer zeker zou zijn van een plaats in de selectie. Raman kwam twee jaar geleden over van Schalke 04 op vraag van Vincent Kompany. Zijn vertrek zou de loonlasten stevig terugschroeven.