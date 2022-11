Gentse spelers pareren kritiek tegen lusteloos Brugge

Een serieuze uitschuiver, zo omschreef trainer Carl Hoefkens de kansloze nederlaag van zijn team in Gent. ‘Hopelijk zijn mijn spelers na het WK weer enkel met Club Brugge bezig.’

De mot zit erin. Woorden die van toepassing zijn op Club Brugge sinds de Champions League-kwalificatie in Madrid op 12 oktober. Daarna werd het allemaal een pak minder. Het was niet anders in de Ghelamco Arena.

Simon Mignolet zuchtte omstreeks halfvier voor de televisiecamera’s. “We startten goed, maar gaven twee goals weg. Met die situatie gingen we te fragiel om.” De doelman moest machteloos toezien hoe Club na die eerste tien minuten geen voet aan de grond kreeg in Gent. Te traag. Te slap. Inspiratieloos. Geen schwung. Geen power. Geen overzicht. Geen energie. Geen agressiviteit. Geen bezieling.

De landskampioen speelde een non-wedstrijd in Gent. De 2-0-nederlaag was het logische gevolg van een collectief falen.

Dedryck Boyata liet Hugo Cuypers te makkelijk weglopen bij de 1-0. Eduard Sobol stond in niemandsland bij de 2-0 en Boyata verdedigde in die fase alweer niet aandachtig. Na een klein half uur was het over en uit. “Na die 2-0 was het zeventig minuten te weinig”, vond coach Carl Hoefkens.

Mentaal vermoeid

De dalende vormcurve van Club Brugge moet zorgen baren. Het won slechts één van zijn vorige vijf wedstrijden (thuis tegen KV Oostende). Hoefkens: “Zorgen? Die zijn er niet bij mij. Jullie tellen de Champions League bij die vijf matchen. Dan kom je snel aan die cijfers. Ik verspil geen energie aan het verleden, aan klassementen of aan cijfers.”

De Brugse coach had nog geen diepgaande analyse gemaakt, maar was duidelijk niet tevreden met de prestatie van zijn jongens. Een heldere verklaring had hij niet. “Als we de juiste conclusies trekken is dit niet het einde van de wereld.”

Beeld Photo News

Zijn ploeg lijkt te sukkelen met mentale moeheid, door de opeenvolging van wedstrijden en de druk die erbij komt kijken. Over een week, na de bekermatch tegen Patro en de thuismatch tegen Antwerp, kan Hoefkens een rustperiode inlassen door het aankomende WK. Voor hen die niet geselecteerd zijn voor hun land tenminste.

“Ik zal vooral blij zijn als het WK gedaan is”, sprak Hoefkens. “Veel spelers kijken ernaar uit en dat speelt in hun hoofd. Dus hoe sneller het achter de rug is, hoe beter. Je ziet dat het een heel bizar seizoen is. Fysiek en mentaal. Dan hoop je als coach dat het snel normaliseert, zodat ze na het WK weer enkel met Brugge bezig zijn.”

WK of niet, Hoefkens was mans genoeg om toe te geven dat er geen exuses waren. “Niet voor de spelers, niet voor mezelf. Dit was een serieuze uitschuiver.”

Prikje van Vanhaezebrouck

Bij AA Gent is de sfeer in één week helemaal omgeslagen. Na de Europese overwintering in de Conference League werd nu de grote rivaal overklast. Een van de uitblinkers was middenvelder Sven Kums. “Je zou op basis van deze prestatie niet zeggen dat Kums 34 jaar is”, zei Hein Vanhaezebrouck op de persconferentie. Kums is einde contract in juni. Het is een publiek geheim dat Vanhaezebrouck hem graag langer bij zich houdt.

“De zege tegen Molde heeft ons een positieve vibe gegeven”, ging de coach verder. “Omdat we in die match niet voluit moesten gaan, waren we nog behoorlijk fris. Wat wij op fysiek vlak gebracht hebben, was indrukwekkend. Ik blijf zeggen dat de spelers en staf goed werken. Die interne commentaar dat er geen drive is, vind ik onvoorstelbaar. Maar goed, ik heb al genoeg op die nagel geklopt. Dit was de ideale week om te tonen dat wij er staan als ploeg, terwijl we nog belangrijke spelers missen. De jongens waren gretig. Zij hebben op de gepaste manier gereageerd.”

Een nieuw steekje van Vanhaezebrouck richting voorzitter Ivan De Witte, die voor de wedstrijd op televisie zei dat hun clash volledig is uitgesproken, zou je denken. Maar de coach richtte zich wel degelijk tot een select groepje fans van de harde kern, die dit seizoen al enkele keren bijzonder kritisch waren voor de spelers én Vanhaezebrouck. Het waren ook die supporters die zich gisteren tijdens en na de wedstrijd misdroegen.

Die negativiteit mogen de Buffalo’s naast zich neerleggen. “Maar”, waarschuwde Vanhaezebrouck nog, “ik ken mijn spelersgroep en ik weet dat wij zondag evengoed kunnen verliezen in Kortrijk. Zo zit deze groep in elkaar. Aan mij en de staf om de jongens opnieuw heel scherp te krijgen voor woensdag in de beker tegen Dessel en nadien Kortrijk.”