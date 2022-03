Gent verlaat Griekse ‘hel’ met kater door ongelukkige tegengoal

AA Gent moet volgende week in de Ghelamco Arena vol aan de bak om een plaats in de kwartfinales van de Conference League af te dwingen. Ze incasseerden in Thessaloniki een ongelukkige tegengoal, maar creëerden zelf te weinig in de zone van de waarheid.

Na zes overwinningen op rij weet AA Gent weer wat verliezen is. De Griekse hel bleek best mee te vallen, omdat het Toumba-stadion vanwege covid slechts half gevuld was. De Buffalo’s leken de wedstrijd onder controle te hebben, tot Jasmin Kurtic met wat geluk kon scoren.

Hein Vanhaezebrouck hield Tarik Tissoudali op de bank in Thessaloniki. De Amsterdammer ondervindt nog steeds hinder van een knieblessure die hij vorige week opliep in de bekerwedstrijd tegen Club Brugge. Van dag tot dag gaat het beter, maar Vanhaezebrouck wilde geen risico nemen met zijn aanvaller. De coach van AA Gent zette Laurent Depoitre alleen diep, met het duo Andrew Hjulsager-Vadis Odjidja in steun.

Castro-Montes buitenspel

De Buffalo’s begonnen goed, met veel balbezit en snelle balheroveringen. PAOK kwam maar moeizaam onder de hoge druk Gentse druk uit. Matisse Samoise en Odjidja konden Hjulsager elk één keer door de buitenspelval loodsen, maar doelman Alexandros Paschalakis reageerde telkens attent. Hjulsager bediende later uitstekend Depoitre, maar die miste zijn schot.

PAOK kon voor rust slechts één keer echt dreigen, toen Diego Biseswar door de defensie slalomde. Michael Ngadeu beroerde de bal vallend lichtjes met de steunarm, maar ref Bartosz Frankowski zag er geen graten in en Davy Roef voorkwam verder gevaar met een goede reflex.

Julien De Sart na een gemiste kans. Beeld Photo News

Na de rust kwam PAOK feller opzetten, maar Chuba Akpom knikte een uitstekende kopkans naast. Gent scoorde wel toen Paschalakis een schot van Julien De Sart moest lossen en Alessio Castro-Montes de bal in de rebound binnentikte. Helaas voor de Buffalo’s stond hij een voetje buitenspel. Het doelpunt viel even later aan de overkant toen een vrije trap van Kurtic tot twee keer toe afweek in de muur en een machteloze Roef zo helemaal op het verkeerde been zette.

“Die goal was een cadeau”, vond Vanhaezebrouck. “Sven Kums zat heel goed in de match, hij was een van mijn beste spelers, maar daar moest hij de bal altijd blokken. Kurtic trapte wellicht zijn slechtste vrijschop in zijn carrière, Roef had hier altijd met een clean sheet van het veld moeten komen. Maar ik heb vooraf gezegd dat details het verschil zouden maken. We hebben hier verloren door een detail.”

Schorsingen

Gent probeerde in de slotfase nog terug te slaan met de inbreng van Tissoudali, maar creëerde te weinig om nog aanspraak te maken op de gelijkmaker. “Dit was een onnodige nederlaag”, zei Vanhaezebrouck. “Het was niet onze beste match. Wij speelden met veel mentaliteit en drive, maar offensief waren onze sleutelspelers niet goed genoeg. Er waren momenten waarop we de situatie beter hadden kunnen uitspelen. Uiteindelijk hadden we maar één grote kans, waarbij Castro-Montes nipt offside liep.”

In terugwedstrijd zijn Kurtic en Andrija Zivkovic geschorst. Een serieuze aderlating, op basis van hun prestaties in Thessaloniki. “Maar PAOK heeft zo’n brede kern dat ze meer dan twee spelers kunnen vervangen”, meende Vanhaezebrouck. “Ik denk niet dat ze die twee zullen missen. Mochten wij thuis een perfect veld hebben, dan zou ik zeggen dat de kans groot is dat we dit recht kunnen zetten. Maar ons veld is nog slechter dan hier. Dat gaat niet in ons voordeel spelen tegen een team dat heel solide is en goed verdedigt. Het wordt volgende week heel moeilijk voor ons.”

Ook Roef baalde na de wedstrijd. “Ik ben nooit gelukkig als ik een tegengoal incasseer, maar deze was wel heel pijnlijk”, zei de doelman van AA Gent. “Toch geloof ik nog in onze kansen. Het is nog steeds fiftyfifty. We spelen thuis voor onze fans, dan kunnen we altijd iets meer.”

Eén voordeel: AA Gent kan volgende week weer beschikken over Tissoudali, die in Thessaloniki slechts tien minuten inviel. De Buffalo’s zullen de onvoorspelbare ingevingen van hun tovenaar kunnen gebruiken.