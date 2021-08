Gent rekent op Europese centen van Conference League

De Conference League blijkt gelijkaardig aan de Europa League. “Mijn ervaring is voorlopig dezelfde als in de voorrondes van de Europa League”, vertelt manager Louwagie. “Twee jaar geleden speelden we ook drie voorrondes, ik zie voorlopig geen niveauverschil. In heel de voorronde zie ik maar vier tot vijf wedstrijden waar met grote scores gewonnen wordt. Sportief zijn de voorrondes van de Conference League gelijklopend met die in de Europa League, alleen is het financieel minder interessant.”

Het verschil tussen er nu uit gaan en de groepsfase halen, is groot. Uitschakeling in deze play-offs levert amper 750.000 euro op. “Daarmee haal je er amper de organisatiekosten uit. Per ronde mag je daar minstens 150.000 euro voor rekenen, met de chartervluchten, de hotels en dergelijke meer. We zitten nu al aan 500.000 euro organisatiekosten. Financieel heb je dus eigenlijk niets aan die voorrondes. Daar komt bovenop dat die verplaatsingen vermoeidheid meebrengen voor de spelers. Daardoor verlies je punten in de competitie. Het maakt dat de twee duels tegen Czestochowa heel belangrijk zijn.”

Tegenover de 750.000 euro bij uitschakeling, kan je met een goede groepsfase 5 tot 6 miljoen opstrijken. “Er is een startpremie van 2,8 miljoen, per overwinning komt daar 500.000 euro bij. Als je door de groepsfase komt kunnen de inkomsten tussen de 5 en de 6 miljoen liggen, maar je moet ook daar je kosten voor je verplaatsingen nog eens meerekenen.”