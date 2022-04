Gent neemt leiding in Europe play-offs weer over na winst op Charleroi

Door blessures en de schorsing van Odjidja werd het team van AA Gent wat door mekaar geschud. Godeau en Nurio kwamen in de ploeg, Castro-Montes vatte post in de pocket en vooraan was Tissoudali weer present. De Buffalo’s eisten de bal op, maar ze deden daar voor de rust veel te weinig mee in de zone van de waarheid. Castro-Montes besloot na een knappe solo over. Godeau probeerde het zowaar met een Zidanebeweging, maar ook hij besloot naast. Diezelfde Godeau lanceerde Tissoudali uitstekend, maar Koffi kon de schuine poging van de Amsterdammer in hoekschop verwerken.

Roef moest in de openingsfase wel reageren op een zwaar schot van Bessile, maar verder gevaar van de thuisploeg bleef uit tot kort voor de rust. Toen ging Lemajic op een hoekschop aan het truitje van Knezevic hangen, ondanks het feit dat de bal niet in zijn zone kwam. Op aangeven van VAR Kevin Van Damme wees scheidsrechter Lambrechts terecht naar de stip. Zorgane zette de strafschop feilloos om, al had die best mogen hernomen worden. Morioka stond al ter hoogte van de strafschopstip toen Zorgane trapte, maar noch de scheidsrechter, noch de VAR hadden daar oog voor.

Beeld Photo News

Ommekeer

Badji kwam voor de rust dicht bij de 2-0, maar Roef kon nog in hoekschop verwerken. Castro-Montes riposteerde meteen na de pauze, maar Koffi stond pal. Even later stonden de bordjes toch gelijk, toen Godeau Lemajic door de buitenspelval joeg. De Serviër werkte perfect af en zette daarmee zijn eerdere foutje recht.

Charleroi reageerde via Kayembe en Gholizadeh, maar Roef gaf geen krimp. Op het uur klom AA Gent op voorsprong. Samoise trof eerst nog de deklat, maar in de rebound maakte Lemajic zijn tweede van de avond. Het doelpunt werd lange tijd geverifieerd vanwege mogelijk buitenspel, wat uiteindelijk niet het geval bleek te zijn. Lemajic verdubbelde zo meteen zijn aantal competitiegoals. Niet veel later kopte Ngadeu uit een vrije trap van Kums de 1-3 binnen. Zo zit AA Gent weer helemaal op koers in de Europe play-offs.

Beeld BELGA

