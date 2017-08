Gent en Anderlecht spelen topper in uitverkochte Ghelamco Arena

AA Gent herhaal wel nog eens dat abonnees die niet naar de wedstrijd kunnen komen, hun plaats via het Free Your Seat-systeem kunnen vrijgeven voor die wedstrijd. Op die manier kunnen andere supporters de wedstrijd toch nog bijwonen.



Zowel AA Gent als Anderlecht begonnen matig aan de competitie vorig weekend. AA Gent ging met 3-2 onderuit op Stayen tegen Sint-Truiden, terwijl landskampioen Anderlecht niet verder kwam dan een doelpuntenloos gelijkspel bij promovendus Antwerp.



Donderdag (om 20u30) speelt Gent bij het Oostenrijkse Altach nog haar terugwedstrijd in de derde voorronde van de Europa League. De Buffalo's kwamen vorige week in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel.





SOLD OUT! KAA Gent ¿¿ Anderlecht is uitverkocht! Abonnees die er niet kunnen bij zijn: ¿¿ your seat! #GntAnd #COBW https://t.co/H9qa1PYtsv pic.twitter.com/d3063rBy25 — KAA Gent(@ KAAGent) 01/08/17 02:00