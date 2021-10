Gent duwt Genk in crisis: ‘Het draait niet om mooi voetbal brengen als het niets oplevert’

Coach John van den Brom zuchtte na de zware 0-3-nederlaag tegen Gent. “Met de ambities en de kwaliteiten die wij hebben is dit een hele slechte serie. Dit is is een crisis, ja.”

Vijfde nederlaag op rij voor de Limburgers, de laatste keer dat dat gebeurde was in 2014 en zat Mario Been nog in de dug-out. Tot gisterenavond beoordeelde Van den Brom de situaties als ernstig maar niet zorgwekkend. “Zolang het voetbal nog goed was had ik altijd het gevoel dat wij ons geen zorgen hoefden te maken. Maar de tweede helft zag ik een ploeg zonder een greintje zelfvertrouwen, ik zag dingen die ik al een hele tijd niet meer had gezien bij ons. Dat is vervelend en zorgwekkend.”

Van den Brom spaarde zijn groep, kapitein Bryan Heynen was wel keihard voor zijn medemaats. “Dit is Genk-onwaardig. Het draait niet om mooi voetbal brengen als het niets oplevert. Het draait om efficiëntie, een wedstrijd doodmaken, zowel aanvallend als verdedigend. En we komen op dit moment overal tekort. Het gaat om vechten en dat truitje nat maken. Ik zie op dit moment geen over-mijn-lijkmentaliteit.”

Net als in Londen kreeg Genk een mokerslag vlak voor de rust. Net als in Londen stond Genk zo met de rug tegen de muur na een aardige eerste helft. De kansen om te scoren waren er, maar ze werden stuk voor stuk verkwanseld. Paul Onuachu miste kansen die hij vorig seizoen met de ogen dicht had gemaakt.

In tijden van crisis wordt er altijd naar de coach gekeken. “Dat begrijp ik”, zei Van den Brom. “Het is logisch dat er kritiek komt, daar loop ik ook niet voor weg. Als coach moet je je afvragen of je samen met de groep nog in staat bent om het tij te keren, en de eerste helft had ik dat gevoel zeker. We speelden met veel energie en een goede dynamiek. Alleen valt dat eens op achterstand allemaal weg.”

Enkel Junya Ito benadert op dit moment zijn normale niveau. Van den Brom kreeg het stadion over zich toen hij de Japanner na rust naar de kant haalde. “Onder normale omstandigheden zou ik hem nooit wisselen, maar hij had in de rust al aangegeven dat hij last had. Dat weten de supporters natuurlijk niet.”

Veel tijd om wonden te likken heeft Genk niet. Woensdag wacht al de bekerpartij tegen Winkel Sport.

Vanhaezebrouck tevreden

AA Gent mag dan weer terugblikken op een knappe week: drie keer gewonnen, zes keer gescoord, geen doelpunt tegen en in de competitie opgeklommen naar de linkerkolom. “Ik ben heel verheugd”, zei Hein Vanhaezebrouck op de persconferentie na de match. “Gezien de resultaten in de andere wedstrijden wisten we dat we een enorme sprong konden maken in het klassement. We hadden een lange achtervolging verwacht, niet dat we in oktober al op drie punten van plaats vier zouden komen. Zondag wacht ons alweer een confrontatie met leider Union. Maar dit doet deugd.”

Gent begon vrank en vrij, zoals altijd. “We hadden toen al kansen. Daarna heeft Genk ons in de problemen gebracht. Maar dan pakten we uit met een ongelooflijk goeie counter tussen mijn twee wingers.” Núrio en Matisse Samoise speelden die knap uit. “Zo gingen we met een boost de kleedkamer in”, zei Vanhaezebrouck. “Toch had ik veel aan te merken in de kleedkamer. Dat werd opgepikt na de rust.”

Een alomtegenwoordige Romas Bezoes zette tot twee keer toe een strafschop om die hij zelf afdwong. “De 0-3 kwam er na een fantastische omschakeling”, zag Vanhaezebrouck. Laurent Depoitre speelde buitenkant voet Tarik Tissoudali aan, die knap en koelbloedig afwerkte.

AA Gent pakte in Genk niet alleen zijn eerste uitzege van het seizoen, het werkte intussen al negen wedstrijden af waarin het amper vier goals incasseerde. Vanhaezebrouck hamert al maanden op meer defensieve stabiliteit en lijkt die nu ook te krijgen.