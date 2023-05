Gent dankt zijn spitsenduo voor zege op Sclessin

“Ik ben een spits en moet altijd kunnen scoren.” Zo simpel kan het zijn. Gift Orban haalde de schouders eens op toen er naar zijn weergaloze poging werd gevraagd. Bij de aftrap van de tweede helft - de bal lag nog op de middenstip - knalde hij zonder aarzelen op doel. Een heerlijk schot dat op de deklat strandde. Ongezien. Sclessin knipperde even met de ogen.

“Dit had het doelpunt van het jaar geweest in Europa”, glimlachte Hein Vanhaezebrouck. Wij vroegen de coach van AA Gent of hij ooit al een speler zo op doel zag schieten. “Ja”, antwoordde hij. “Ik heb dat zelf ook gedaan. Zelfs van verder. En gescoord. Wel op een lager niveau, maar goed. Wat Gift daar doet, verbaast me niet. Dat is zijn kwaliteit. Niemand had er ook een probleem van gemaakt als die bal in de derde ring was beland, hij kan dat gewoon. Jammer dat de bal niet binnen gaat. Hij heeft trouwens in zijn geheel een topmatch gespeeld. Gift is simpelweg een gast met ongelooflijk veel talent.”

Eerder had Orban er op een perfecte assist van Cuypers al 0-1 van gemaakt. Zijn tweede goal werd onterecht afgefloten door Boterberg. Een flater van de ref, die in een reflex de actie wilde stilleggen omdat Emond bleef liggen. Een geluk dat dat AA Gent uiteindelijk geen punten kostte. Na de gelijkmaker van Alzate trapte Cuypers, de beste man op het veld, de beslissende 1-2 nog tegen de netten. Het 21ste competitiedoelpunt voor de topschutter in 1A.

De Buffalo’s pakten zo een gouden driepunter in de strijd om de vijfde plek en Europees voetbal. Standard volgt al op vijf punten. “Dit is een hoopgevend resultaat. We hebben nu meer marge, maar de weg is nog lang”, aldus Vanhaezebrouck.

Het was echter niet alleen rozengeur en maneschijn. Gent wil een klacht indienen bij de politie wegens het onlineracisme aan het adres van Orban na de wedstrijd tegen Standard, zo maakte de club zondagmiddag bekend. Enkele Twitteraars hadden racistische opmerkingen geplaatst onder een video waarin Orban de bal bij aanvang van de tweede helft vanop de middellijn op de lat trapte. “AA Gent geeft niet toe aan racisme. Deze wansmakelijke reacties zijn gerapporteerd en gemeld bij de bevoegde instanties. Er volgt ook een klacht bij de politie”, klinkt het in een tweet van de Gentenaren. (ABD)