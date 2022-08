Genk-youngster Andras Németh gaat de strijd aan met Samatta

Niemand bij Genk die twijfelde dat Németh klaar was om zijn kans te grijpen. De Zuid-Afrikaanse Hongaar was in de voorbereiding goed bij schot en staat binnen de jeugdopleiding al jaren te boek als groot talent. “Ik had geen schrik om Andras te zetten”, verzekerde Wouter Vrancken na de match. Aanvoerder Bryan Heynen bevestigde dat de tiener op de deur aan het kloppen is. “Hij heeft vandaag bewezen dat hij een basisplaats verdiende.”

En toch, het moet voor iedereen bij KRC deugd doen dat bij de keuze voor Németh zondag alles op zijn plek viel. Hij forceerde een strafschop, scoorde met het hoofd, kreeg de assist voor Heynens tweede goal en schuwde het defensieve werk niet. Kans gekregen en gegrepen dus. “Ik wacht hier al een tijdje op”, reageerde hij achteraf. “Ik ben heel blij dat ik mijn kans heb kunnen pakken. De coach zei dat ik ervan moest genieten. Er was geen druk. Fouten maken was niet erg. Ik heb mij geamuseerd.”

Zijn gemiddelde op het hoogste niveau oogt indrukwekkend. Drie goals in 137 minuten. En dan te bedenken dat Genk in Onuachu nog een Gouden Schoen heeft rondlopen. De Nigeriaan kampt met een fysieke achterstand en liet in Waregem een uitgelezen kans liggen. Daarnaast haalt Genk met Ally Samatta een clubicoon terug naar Limburg. De Tanzaniaanse spits wordt met aankoopoptie gehuurd van Fenerbahçe.

Hoe staat Németh tegenover zijn terugkeer? “Ik kijk ernaar uit om met Samatta samen te spelen en van hem te leren. Maar ik ga de concurrentie gewoon aan hoor. Ik wil een basisplaats. Nu heb ik het laten zien. Volgende week wil ik dat weer doen. Ik wil deze positieve vibe vasthouden.”

Het contract van Németh loopt nog een jaar door. Enkele maanden geleden stapte hij over naar Federico Pastorello, de Italiaanse zaakwaarnemer die voorheen Romelu Lukaku vertegenwoordigde. Geen voorbode voor een transfer, zo bleek. Racing wil verlengen. “En ik zou ook graag in Genk blijven. Het is nog vroeg. We gaan het er nog over hebben.”