Genk wordt stilaan te klein voor Bongonda: ‘Niet mijn bedoeling om hier acht jaar te blijven’

Racing Genk trapt vanavond het Belgische voetbalseizoen alweer op gang tegen Standard. Coach John van den Brom en aanvaller Théo Bongonda mikken hoog. ‘Vorig seizoen wonnen we de beker, dit seizoen gaan we voor de titel.’

De 3-2-nederlaag tegen Club Brugge in de supercup is doorgeslikt, Racing Genk voelt zich klaar voor de nieuwe competitie. “Op conditioneel vlak staan we al behoorlijk sterk en we kunnen over een quasi volledige kern beschikken”, vertelt trainer John van den Brom. “Standard is een mooie affiche om te openen, ook al zullen zij uit zijn op revanche voor de bekerfinale en zal de terugkeer van het publiek hun een extra stimulans geven. Makkelijk wordt het niet, maar anderzijds is dit soort wedstrijden ideaal om in een hoog ritme te komen. Met het oog op de Champions League-kwalificatieduels tegen Sjachtar is dat interessant.”

De titel moet het doel zijn, zegt Van den Brom. Théo Bongona deelt die ambitie. “Vorig seizoen wonnen we de beker, dit seizoen proberen we de titel te pakken.” Daarvoor moet Genk wel constanter spelen, beseft Bongonda. “Niet 27 op 27 halen en nadien drie matchen na mekaar verliezen. Daarin een juiste balans vinden is belangrijk.”

Van de Genkse sterspelers van vorig seizoen (Ito, Bongonda en Onuachu) is nog niemand weg. “We zijn sterker geworden, want er kwamen al enkele jongens bij”, ziet de coach. “Ik heb trouwens van niemand de indruk dat hij echt aast op een transfer. Niemand gooit er met zijn pet naar op training of zit met zijn gedachten elders. Of ik geen schrik heb dat er eind augustus nog een paar sterkhouders zullen vertrekken? Nee hoor, want dan heb ik geen leven meer. (lacht) Al zal ik op 1 september wel een flesje bubbels kraken als iedereen effectief aan boord is gebleven.”

Bongonda noemt het een privilege om met Junya Ito en Paul Onuachu samen te spelen. “Het is speciaal dat je als club zo’n trio hebt en het doet me plezier dat we elkaar omhoogstuwen. Scoren we zelf niet, dan laten we scoren. Ook buiten het veld trekken we vaak met elkaar op. We zijn close, dat helpt op het terrein.”

Fan van Chiesa

Uiteraard keek de 25-jarige Bongonda naar het voorbije EK. Italië was de ploeg die het meeste indruk op hem maakte. “Ik wist dat ze gingen winnen", vertelt hij. “Ik had een vriendenwedstrijd gezien voor het toernooi die ze met 4-0 wonnen (tegen Tsjechië, red.) en ik zei tegen mijn vrouw: ‘Je zult zien, ze gaan het EK winnen.’ Ze hadden iets speciaals. Het was verdiend, hé. Ik vond het een plezier om hen te zien voetballen. En ik hou van een speler zoals Chiesa. Hij heeft snelheid en kan een goal maken.”

Zelf speelde Bongonda al in Spanje, bij Celta de Vigo. Of het zijn ambitie is om terug in La Liga te voetballen? “Het is duidelijk dat ik dat niveau viseer", zegt hij. “Ik heb ook intern al aangegeven hoe ik ertegenaan kijk. Het is duidelijk dat ik hier al lang ben. Trop longtemps. Ik ben graag in Genk hoor, maar het is normaal dat er interesse is na vorig seizoen. Ik ben nu al een tijd terug in België en dat begin ik te voelen. Toen ik terugkeerde, wilde ik me in België opnieuw lanceren. Het was niet mijn bedoeling om hier acht, negen jaar te blijven.”

Een droomcompetitie heeft hij niet echt. “Ik wil mezelf gewoon uitdagen. Proberen om zo lang mogelijk op een hoog niveau te spelen.” Selim Amallah van Standard zei dat hij op dit moment in zijn carrière niet naar een ploeg in Dubai of Qatar zou gaan. Hoe staat Bongonda daartegenover? “Ik heb al aanbiedingen gekregen van ginder. Maar ik denk er hetzelfde over. Mocht ik nu 29 jaar zijn en ter plaatse trappelen zou ik het misschien overwegen. Op dit moment heb ik nog dingen te bewijzen.”

Misschien is kwalificatie voor de Champions League voor hem een extra motivatie om te blijven in Genk. Op 3 en 10 augustus nemen de Limburgers het in de voorronde op tegen het Oekraïense Sjachtar Donetsk. “Ik kan me daar niet echt over uitspreken. In het voetbal weet je het nooit.”