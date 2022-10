Genk onderstreept bloedvorm met 6-1 zege op Westerlo

De cijfers van de Limburgse club worden alsmaar straffer: 34 op 39 al. De laatste nederlaag dateert van de openingsspeeldag. Tegen Westerlo boekte het alweer zijn zesde overwinning op rij. Daar waar de vijf voorgaande zeges telkens met één doelpunt verschil gewonnen werden, wervelde Genk voor rust al naar vijf goals. Efficiëntie, knappe combinaties, loopacties en soms eindeloze positiewissels.

Beeld BELGA

Nog mar zeven minuten ver viel de eerste treffer al. Heynen zette de diepgaande Paintsil alleen voor Bolat en de Ghanees werkte beheerst af. Even daarna verdubbelde Muñoz de score. Een hoekschop van Trésor belandde aan de tweede paal bij de Colombiaanse back: 0-2.

En Westerlo? Dat liet het allemaal begaan. Even toonde het verzet. Toen Foster stuitte op Vandevoordt en het een goedkope strafschop kreeg. Dierckx zette om.

Maar Genk had er zin in. En Paul Onuachu bevestigde weer maar eens dat hij terug is. Iets na het halfuur tikte hij achter het steunbeen zijn eerste van de avond binnen op aangeven van Paintsil. De Ghanees, voor het eerst terug in de basis, vormde met zijn snelheid een constante plaag voor de defensie van de bezoekers.

Beeld Photo News

Paintsil had een voet in vier goals. Zo forceerde hij de penalty voor de 4-1. Na een ellenlange VAR-interventie – we kregen zeven minuten extra speeltijd - mocht Onuachu dan toch aanleggen. Een koud kunstje voor de Gouden Schoen. De Nigeriaan scoorde op de tiende speeldag pas zijn eerste doelpunt van het seizoen. Intussen staat de teller al op zes.

Muñoz maakte het in het slot van de eerste helft nog wat erger voor Westerlo. Paintsil rukte nog maar eens op en vond het hoofd van zijn teamgenoot. Liefst 31 passes gingen aan die 5-1 vooraf. Voor Muñoz, nochtans een verdediger, betekende het zijn vierde treffer van dit seizoen.

Beeld Photo News

De thuisploeg probeerde na rust de voorsprong nog verder uit te diepen. Onuachu kopte nipt naast. Hrosovsky was er dichtbij, net als de ingevallen Samatta. Want dat heb je ook wanneer je comfortabel leidt en in het weekend een topper speelt: je hebt de luxe om mensen te sparen. Iets wat de voorbije matchen niet ging, maar nu dus wel. Onuachu, Muñoz en El Khannouss werden vroegtijdig naar de kant gehaald. Op dat moment liep Westerlo al met zijn tienen te voetballen na rood van Dorgeles.

Uiteindelijk deed Genk er nog eentje bij. Patrick Hrosovsky werkte een dieptepass van Trésor kundig af. 6-1, de ruimste overwinning van dit seizoen. Een uitslag die staat en de druk bij achtervolgers Antwerp en Club Brugge legt. Een ding is zeker: zondag zakt Racing vol vertrouwen af naar de Bosuil.