Genk krijgt koude douche in bloedheet Jan Breydelstadion

“Ik hou er niet van om in deze hitte te voetballen.” Het was er nochtans niet aan te zien. Andreas Skov Olsen was een van de drie spelers die hun gebruikelijke niveau haalden bij blauw-zwart. De andere twee waren redder in nood Simon Mignolet en aanvaller Ferran Jutglà, nu al een aanwinst voor de Jupiler Pro League.

Club Brugge zag af in de beginfase tegen een dartel Racing Genk. Het kraakte op defensief vlak, Brandon Mechele kreeg geen vat op Cyriel Dessers. De Limburgers domineerden, kregen kans na kans. “Ze speelden goed”, knikte Skov Olsen. “Ze zetten ons onder druk, gelukkig stond Mignolet in doel.”

Hij pakte werkelijk alles in het openingskwartier. Het stadion scandeerde zijn naam. Waarna Skov Olsen de landskampioen met een heerlijk schot op voorsprong trapte.

Genk maakte gelijk via Dessers en scoorde vlak na rust de 1-2 na een knap uitgespeelde aanval. Mike Trésor werkte mooi af.

Strafschop gemist

Toen Hans Vanaken de 2-2 maakte een halfuur voor tijd had Skov Olsen het gevoel “dat we erover zouden gaan”. Dat gebeurde ook. Cyle Larin trapte een strafschop eerst knullig op de paal, de Deen zette Jan Breydel in vuur en vlam met zijn tweede van de middag. In één tijd, staalhard in doel.

“Ik ben vooral blij met de drie punten”, zei Skov Olsen bescheiden. “Daar zijn we voor blijven vechten. En hier heb ik altijd veel op getraind, op doel trappen is een van mijn kwaliteiten. Of ik het beste afstandsschot heb bij Club? Er zijn veel jongens die dat kunnen. Misschien ben ik de beste met links.” Beter kan het seizoensbegin niet zijn voor Skov Olsen. Hij bezorgde Club de supercup en drie punten in de eerste competitiematch.

Het was overigens lang geleden dat de gedachten in het Jan Breydelstadion nog eens uitgingen naar Mbaye Diagne, de rebel die Vanaken in Parijs een penalty ontnam en miste. Alleen: deze keer had Vanaken zelf aangegeven dat hij niet in staat was om te trappen. “We hebben een voorgeschiedenis”, lachte Carl Hoefkens. “Maar het had daar niets mee te maken. Vanaken kwam naar mij toe en zei dat hij volledig op was. ‘Coach, ik kan hem niet meer trappen.’ Niet onlogisch als je kijkt naar het aantal trainingen dat hij nog maar in de benen heeft, en dat bij deze temperaturen.”

Casper Nielsen bood zich spontaan aan om te trappen, maar Hoefkens koos voor Larin, die uiteindelijk op de paal trapte. “Larin trapt de strafschoppen bij Canada en bij zijn vorige ploeg (Besiktas, red.). Dat was de reden, verder moeten jullie daar niets achter zoeken.”

Casper Nielsen feliciteert Andreas Skov Olsen met zijn goal. Beeld Photo News

Sterke Dessers

De Limburgers creëerden veel kansen maar bleven na negentig minuten dus met lege handen achter. “Heel zuur”, stelde Dessers. “In dat opzicht was het een typische Club Brugge-wedstrijd voor ons. We hebben dit hier al een paar keer meegemaakt: goed spelen en met nul punten huiswaarts keren. Het resultaat is verschrikkelijk, maar ik zei net in de kleedkamer ook dat we de goede dingen moeten onthouden. We hebben kwaliteit. Ik ben zelf ook pas twee en een halve week bezig. Na een uur in deze hitte was het beste ervan af.”

In dat uur liet Dessers zich wel opmerken. Twee keer was hij dicht bij een goal, de derde keer (op voorzet van Daniel Muñoz) was het raak. “Dit zijn leuke matchen voor mij. Je voelt dat dit een topwedstrijd is. In dit stadion is het van moeten en dan sta ik er meestal wel. Ik heb mij geamuseerd, alleen jammer van het resultaat natuurlijk.”

Rest de vraag wat er de komende weken met Dessers zal gebeuren. Zo werd een bod van het Italiaanse Cremonese onlangs afgewezen. “Er zijn in ieder geval geen afspraken met Genk gemaakt. Er is wat interesse, het begint allemaal te bewegen. Ik ben even benieuwd als jullie naar wat Genk zal zeggen.”

Dessers denkt niet dat Feyenoord nog een optie is. “Dat zullen jullie daar moeten vragen. Cremonese geen grote club? De Serie A is wel een topcompetitie en daar droom ik van. Het is allemaal afwachten, al denk ik dat iedereen hier heeft kunnen zien dat ik alles voor Genk geef en dat ik het Paul Onuachu moeilijk kan maken.”