Genk is niet opgewassen tegen Braziliaans geweld

Het wordt de Europa League voor Racing Genk. Tijdens een frustrerende en enerverende avond was de verhoopte stunt veraf. Genk onderging de wet van de sterkste. Op dit niveau moet je je momenten pakken en dat heeft Genk verdeeld over twee wedstrijden te weinig gedaan.

Het creëerde voldoende kansen om meer dan twee goals te scoren, maar liet na om het af te maken. En dat betaal je cash tegen een Europese subtopper als Sjachtar Donetsk. Voor Genk was het lopen, lopen en nog eens lopen. De jongens van Van den Brom hadden net zo goed hun spikes kunnen aantrekken. We waren halfweg de eerste helft en Kristian Thorstvedt had langs de zijlijn al twee volle flesjes water over het hoofd gekapt.

De acht Brazilianen in de ploeg bij Sjachtar maakten er bij momenten een spelletje van: hoelang kunnen we de bal ongrijpbaar maken. Marlon ging voor het record. Treiterend ging hij met zijn voet op de bal staan. Zelfs in de eigen zestien. Zolenwerk, buitenkantje voet alsof de Braziliaan op het strand van Copacabana stond te voetballen.

Sjachtar wachtte tot iemand van Genk hapte om er snel onderuit te voetballen. Dan ging het plots aan een verschroeiend tempo. Dat leidde snel tot een paar goede mogelijkheden voor Sjachtar. De eerste na een miscommunicatie tussen Muñoz en Cuesta. Vandevoordt behoedde Genk voor een horrorstart. Het kreeg nog een paar mogelijkheden. Muñoz haalde een nieuwe poging van Tete van de lijn en Alan Patrick schoot voorlangs.

Ondanks het Oekraïens overwicht mocht Genk wel in zijn kansen blijven geloven. Bryan Heynen zorgde ei zo na voor de hold-up. Arteaga trok voor, de Genkse kapitein kwam ingevlogen maar kopte over. Dan stond Paul Onuachu misschien iets beter geplaatst om toe te slaan. De gemiste kans van Heynen bleek een sleutelmoment te zijn. Bongonda verspeelde even later de bal aan Dodo, Tete haalde de achterlijn en legde dan perfect terug tot bij Traoré, die Sjachtar op voorsprong trapte.

Bongonda duwde een voorzet van Heynen over en Onuachu trof de lat op een hoekschop. Van den Brom ging all-in. Eerst bracht hij Eiting en Trésor voor Hrosovsky en Thorstvedt, nog meer voetballend vermogen. En na de inbreng van Dessers voor Lucumi ging Genk met drie achterin voetballen. Het leverde niets op voor Genk.

Uit een rommelige fase legde Marcos Antonio de 2-0 achter Vandevoordt. Dessers pikte wel nog een Europees goaltje mee. Sjachtar reist volgende week naar Monaco. Racing Genk maakt zich op voor de Europa League.