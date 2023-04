Genk haalt opgelucht adem na pareltje van Trésor

Opluchting alom in Genk, al zal één man net iets meer opgelucht zijn dan alle anderen: Joseph Paintsil. De Ghanees was een gesel voor de bezoekers, met zijn snelheid en zijn diepgang. Keer op keer reet hij de Leuvense defensie open. Maar er was dat moment, dik twintig minuten voor tijd, waarop hij Bryan Heynen van zijn tweede treffer hield.

Mark McKenzie infiltreerde, legde terug voor Bryan Heynen, die met een gekruist schot Genk op 2-1 leek te zetten. Leek, want Paintsil haalde de bal van de doellijn. Onbegrijpelijk. Heynen schreeuwde het uit van frustratie.

“Ja, Bryan was kwaad”, zei een schuldbewuste Paintsil achteraf. “En ik begrijp hem wel. Weet je wat het was: ik dacht hem een beslissend tikje te geven. Er kwam een raar effect aan die bal. Zoiets kan gebeuren. Het zag er eventjes niet goed uit, maar gelukkig pakten we de drie punten nog.”

Geen schade

Ramp vermeden, al zou het een vermijdbare ramp geweest zijn. In de eerste plaats omdat Genk in de eerste helft zeer dominant was. Qua rendement kon het beter: Heynen, die zijn 250ste match voor de club speelde, kon profiteren van matig wegwerken bij OHL. Slechts 1-0 na 45 minuten.

Na rust ging Genk op zoek naar een tweede goal, maar werd het koud gepakt door een makkelijk gegeven strafschop. “Een absurde penalty”, vond coach Wouter Vrancken. “Ik heb de beelden net nog eens bekeken en McKenzie raakte Gonzalez gewoonweg niet.” De VAR zag het anders, ref Jan Boterberg volgde en Thorsteinsson tekende met een panenka voor de gelijkmaker.

Het zorgde prompt voor stress in de Cegeka Arena. De rust aan de bal verdween bij momenten. En nog meer was het zoeken naar zelfbeheersing voor doel. Paintsil haalde vaak de achterlijn, maar Trésor, Yira Sor, Ait El Hadj (in twee tijden) en de Ghanese aanvaller zelf konden daarvan niet profiteren. Eerder verzuimde Ally Samatta een door hem zelf gecreëerde kans af te maken en weigerde Angelo Preciado af te drukken toen Bilal El Khannouss hem had weggestuurd.

Nervositeit

Overbodig puntenverlies leek in de maak, maar Trésor besliste daar anders over. In minuut 87 mocht de assistkoning aanleggen voor een vrije trap, randje zestien. OHL-keeper Cojocaru had geen antwoord op zijn schot: 2-1.

“Ik ben vooral blij dat het team daarmee beloond werd”, klonk het wellicht iets te bescheiden. “Het was mijn eerste vrijschopdoelpunt voor Genk. Of ik hiermee mijn gram haalde voor de niet-selectie bij de nationale ploeg? Neen, daar let ik niet op. Ik doe mijn werk op het veld. Ik heb toch geen controle over wat er daarbuiten gebeurt.”

Na de 6 op 18 dus opnieuw een overwinning voor de koploper, waardoor concurrenten Union en Antwerp niet nog dichterbij kunnen kruipen. “Er is gezegd en geschreven dat er hier nervositeit was”, zei Vrancken. “Daar heb ik helemaal niks van gemerkt. We hebben dit seizoen anderhalve match niet op niveau gespeeld. De andere keren waren we altijd op de afspraak.”