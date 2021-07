Gemengde aflossingsploeg 4x400 meter bijt spits af voor Belgen in atletiek

In Tokio is de gemengde aflossingsproef (officieel: relay mixed) morgen aan haar olympisch debuut toe. Op het WK atletiek in Doha finishten de Belgen als zesde in dit onderdeel, op het WK aflossingen in Polen in mei van dit jaar schoven ze nog een plekje op.

Ook al zijn de Belgen sterker en sneller dan ooit, de concurrentie is niet van plan om in Tokio olympische geschenkjes uit te delen. De VS en Jamaica zijn buiten categorie, of het moet zijn dat ze over elkaar struikelen. Dat is waar spurter Camille Laus op hoopt. “Een slechte wissel, een voetfout… In de finale ligt alles open. Als we die halen, dan lopen we voor een medaille.”

Ook Imke Vervaet, die normaal in de reeksen loopt, sluit niets uit. “België heeft een verleden met aflossingen, dan zijn we altijd tot wat meer in staat.”

Trainer Jacques Borlée trekt de handrem toch voorzichtig op. “Een medaille? Wordt lastig. Wat ik vooral belangrijk vind aan de relay mixed is dat het een proef is die charmeert, die symbool staat voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. De Cheetahs zorgen voor enthousiasme en passie, de Tornados voor ervaring en palmares. Samen kunnen ze bergen verzetten.”