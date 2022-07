Gemenebestspelen in Birmingham zijn vooral feest voor kleine sportlanden

Onder aanvoering van het Australische team zullen 5.000 atleten uit 72 naties vanavond het Alexander Stadium binnen paraderen, het 46 jaar oude atletiekstadion van de tweede stad van Engeland, Birmingham. De gastheer is kroonprins Charles, die zijn 96 jaar oude moeder vervangt. Koningin Elizabeth is te slecht ter been om het sportfeest bij te wonen van een postkoloniale confederatie, die dankzij haar nog steeds springlevend is: het Gemenebest der Naties, voorheen het Britse Gemenebest geheten.

Anderhalve week lang zullen er 280 wedstrijden plaatsvinden, in twintig sporten. Volkslied van het toernooi is ‘Champion’ van UB40, de fameuze reggaeband uit Birmingham. Sommige sporten hebben een Brits tintje. Zo staat netbal op het programma (het Britse zusje van korfbal) en lawn bowls (jeu de boules op gras). Ook zullen vrouwen voor het eerst een crickettoernooi spelen. Dat is een goedmaker ten opzichte van de Spelen van 2012 toen er een kans werd gemist om cricket nieuw leven in te blazen als olympische discipline. Opvallende afwezige is voetbal.

Uitkijken naar Cavendish

Bij de intocht zullen naties voorbij komen, eilanden vooral, die voor velen onbekend zijn, zoals Niue, Norfolk (1.784 inwoners) en de Turks- en Caicoseilanden. De kleinste delegatie komt uit Montserrat. Het Caribische eiland stuurt vijf mannelijke atleten. Dankzij de opening van een vliegveld in 2016 maken de deelnemers uit Sint-Helena, het Atlantische eiland waar Napoleon naar verbannen werd, een relatief korte reis. Voorheen begon de reis naar de Gemenebestspelen voor deze eilandbewoners met een vijf dagen durende boottocht naar Kaapstad.

In Birmingham zullen 72 landen deelnemen aan de Gemenebestspelen. Beeld AP

Opvallend is dat de bekendste deelnemer het eiland Man vertegenwoordigt. De vaandeldrager van dit belastingparadijs in de Ierse Zee is wielrenner Mark Cavendish. Voor de 37-jarige sprinter kan goud een troostprijs zijn, na de voor hem zo teleurstellend verlopen wegwedstrijd op de Olympische Spelen van 2012.

Een andere bekende deelnemer is Adam Peaty, de olympische koning van de schoolslag die net is hersteld van een gebroken voet. Tevens kunnen de Britten Max Whitlock van dichtbij in actie zien, de eerste Brit die in 2016 in Rio op het paard olympisch goud won bij het turnen.

Veel atletiektoppers

De meeste internationale aandacht zal uitgaan naar de onderdelen waar onderdanen uit het Gemenebest ook op wereldkampioenschappen of op de Olympische Spelen in domineren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de 400 meter voor mannen. Van de acht finalisten op het afgelopen WK in Oregon doen er zes mee, onder wie de Zuid-Afrikaanse wereldrecordhouder Wayde van Niekerk en regerend olympisch kampioen Steven Gardiner uit de Bahamas. Bij de 10 kilometer voor mannen is wereldrecordhouder Joshua Cheptegei de grote favoriet.

Bij de strijd op de medaillespiegel zal het vooral gaan tussen de grootmachten Engeland (439 deelnemers) en Australie (427). India komt met 215 sporters naar Birmingham. Bijna had dit Aziatische land de spelen geboycot, uit onvrede met het besluit van de organisatie om de schietsporten van het programma te halen. Uiteindelijk besloot India alsnog te komen.

Olympisch kampioen speerwerpen Neeraj Chopra zal wegens een blessure ontbreken, een teleurstelling voor de grote Indiase gemeenschap in Birmingham.