Gelijk loon in het voetbal nog niet voor morgen: ‘Red Flames appreciëren onze inspanningen wel’

De professionalisering van het vrouwenvoetbal vinden ze bij de Belgische bond belangrijk. Ze lopen al een paar jaar gelijk met Nederland. De faciliteiten, de sportieve, medische en technische omkadering, een eigen kok, een eigen kledinglijn: op dat gebied worden de mannen en de vrouwen gelijkwaardig behandeld. Zeker als we het over de elite, Duivels en Flames, hebben.

Marketingdirecteur Manu Leroy: “Vrouwenvoetbal is voor ons een topprioriteit. De inspanningen die we doen worden door de Flames echt geapprecieerd. De wedstrijd- en toernooipremies zijn fors verhoogd. Equal pay is een principe, een streven. Maar we willen niet aan windowdressing doen. Vandaag zijn we nog niet zover.”

De Nederlandse voetbalbond gaat vanaf 1 juli wel een stap verder. Voor het gebruik van naam- en portretrechten en voor het maken van nieuw foto- en videomateriaal van speelsters van het Nederlandse elftal gaan ze mannen en vrouwen hetzelfde betalen. Sinds 2019 is men in Nederland daarover in gesprek met de speelsters. Ze zien de nieuwe overeenkomst als een eerste stap. Oranje hoopt in de toekomst ook de ‘externe vergoedingen’ voor de vrouwen te verhogen. Dat betekent ze een grotere hap krijgen van het prijzen- en televisiegeld.

Economische waarde

Equal pay betekent niet overal hetzelfde. Het is eerder een basis: wie voetbalt voor zijn of haar land, wie traint en wedstrijden speelt, moet daar hetzelfde voor betaald krijgen. Sinds een jaar of vijf is dat wereldwijd actueel. Toen Tessa Wullaert naar equal pay verwees in 2017 reageerde Koen De Brabander (toen CEO): “Het vrouwenvoetbal heeft nog niet dezelfde economische waarde als bij de mannen.”

Dat is onbetwistbaar waar. Maar dat is net zo goed waar in Noorwegen, Engeland, Brazilië, Spanje, Nederland en vele andere landen. Daar wordt het argument zeker niet gebruikt om mannen meer te betalen voor hun inzet voor commerciële doeleinden. In Noorwegen betaalt de bond mannen en vrouwen hetzelfde maandsalaris. De situatie zal verschillen van land tot land.

De Amerikaanse vrouwenploeg heeft er een jarenlange procedure opzitten omdat ze zoals de mannen betaald wilden worden. Ze hebben dat niet gewonnen. Er werd wel een overeenkomst bereikt. De vrouwen kregen een schadevergoeding van 22,8 miljoen euro en de belofte dat er werk zou worden gemaakt van dezelfde vergoeding voor Amerikaanse vrouwen- en mannenteams. Die historische deal is er sinds 18 mei van dit jaar.

De VS zijn wereldkampioen, Nederland is Europees kampioen. Zij zijn alleen al door hun status trendsetters. Wanneer zet de Belgische voetbalbond een grote stap vooruit?