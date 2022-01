Geld of niet, het is weer ‘bobsled time’ in Jamaica

Jamaica stuurt zeven bobsleeërs naar de Winterspelen in Peking: een tweemansbob, een viermansbob en een monobob bij de vrouwen. Nooit eerder was het Caraïbische eiland zo goed vertegenwoordigd. ‘We gaan het ijs in vuur en vlam zetten.’

Ruim een kwarteeuw na de release van Cool Runnings is het nog steeds ‘bobsled time’ in Jamaica. Het wordt de grootste delegatie bobsleeërs ooit die begin volgende maand naar de Olympische Winterspelen in Peking trekt. Voor het eerst sinds Nagano 1998 zal Jamaica met een viermansbob aan de start staan. In het Amerikaanse Lake Placid pakten de tropische wintersporters het 28ste en laatste ticket voor Peking.

“We gaan het ijs in vuur en vlam zetten”, tweette Team Jamaica vol trots. ‘The hottest thing on ice’ is intussen de slogan van de Jamaicaanse bobbers. Met de viermansbob erbij is de Jamaicaanse ploeg in China groter dan ooit, want ook de tweemansbob bij de mannen en de vrouwelijke monobob van Jazmine Fenlator-Victorian staan volgende maand boven aan het Yanqing National Sliding Centre. Zelfs een vierde bobslee behoort nog tot de mogelijkheden, want in de tweemansbob bij de vrouwen staan ze als eerste reserve.

Het Jamaicaanse bobsleesprookje duurt daarmee voort. In 1988 plaatste Jamaica zich voor de eerste keer voor de Winterspelen in Calgary. Nadien was Jamaica er bij op de Spelen van 1994, 1998, 2002, 2014 en 2018. In 2006 en 2010 konden ze zich niet kwalificeren.

Testdagen in Kingston

Het waren twee Amerikaanse zakenmensen, George Fitch en William Maloney, die na het zien van een zeepkistenrace in Kingston eind jaren tachtig het waanzinnige idee kregen om met een Jamaicaans bobsleeteam naar de Olympische Spelen te trekken. Ze organiseerden twee testdagen in het nationale stadion in Kingston. De legende wil dat de zaal met kandidaten zo goed als leeg was na het zien van een introductiefilmpje met een aantal crashes.

Carrie Russell (links) en Jazmine Fenlator-Victorian omhelzen elkaar na hun run op de Winterspelen van Pyeongchang in 2018. Beeld EPA

Fitch en Maloney trokken daarop naar het Jamaicaanse leger, op zoek naar ‘vrijwilligers’ voor hun project. Het trio Dudley Stokes, Devon Harris en Michael White werd later aangevuld met Freddie Powell en Clayton Solomon. “Zoals dat zo vaak gaat begonnen we pas echt te geloven in onze kansen na een avondje met veel rum-cola’s”, zei stuurman Stokes ooit in een interview. “Veel mensen in Jamaica vonden bobslee echt geldverspilling, zeker voor een land dat nog nooit had deelgenomen aan de Winterspelen. Atletiek, dat is ons ding, vonden de mensen. Bobslee? We zouden ons belachelijk maken. Maar intussen weten ze wel beter.”

Stokes en White debuteerden in de tweemansbob op de Spelen van 1988 in Calgary en stuurden hun slee naar de dertigste plaats op 41 deelnemers. Door een blessure bij Powell werd ook Stokes’ broer Chris opgetrommeld om mee in de viermansbob te stappen. Chris Stokes is sinds 1995 de voorzitter van de Jamaicaanse bobsleefederatie. Drie dagen kreeg hij een spoedcursus ‘remmer’, maar in de derde van vier runs ging het fout. De bob crashte en haalde de eindmeet niet in Calgary.

Wereldwijde aandacht

In Amerika waren de media op zoek naar verhalen omdat de ijshockeyploeg al vroeg naar huis moest. Vier mannen uit een tropisch land die plots in een rotvaart naar beneden gingen op het gladde ijs, dat had wel wat.

In aanloop naar de Spelen in 1994 leken de ogen van de wereld gevestigd op de Jamaicaanse bobsleeërs. De film Cool Runnings was in 1993 een succes en leverde meer dan 150 miljoen dollar op aan de Box Office. Iedereen fan, behalve de bobsleeërs zelf. “Het verhaal is geromantiseerd en wijkt veel te fel af van het echte verhaal”, zei Dudley. “Onze opofferingen worden geminimaliseerd. Het beeld van lovable losers klopt niet met de winnaarsmentaliteit die wij hadden.”

Neen, de Jamaicanen monteerden geen vier wielen onder een verouderde voederbak om een slee na te bootsen. Neen, die Oost-Duitsers deden niet zo arrogant tegen de Jamaicaanse debutanten. Neen, niemand kuste een geluksei voor elke afdaling. En neen, na hun crash namen de vier bobsleeërs hun bob niet op de schouders om zo als helden over de finish te wandelen. Op de site van de Jamaicaanse bobslee- en skeletonfederatie is zelfs een aparte pagina gewijd aan de verschillen tussen Cool Runnings en de manier waarop het eerste Jamaicaanse bobsleeteam voor de Spelen van 1988 in Calgary werd gevormd.

De weergave in de cultfilm 'Cool Runnings' komt niet overeen met de realiteit, menen de bobsleeërs. Beeld Kippa

De film motiveerde het Jamaicaanse bobsleeteam wel om met beperkte middelen toch te concurreren met de besten. In 1994 op de Spelen van Lillehammer verbaasde Jamaica de wereld door als veertiende te eindigen in de viermansbob, vóór Amerika, Frankrijk en Zweden. Tot op vandaag is dat het beste resultaat ooit voor de Jamaicaanse sleeërs.

Fondsen werven

Talent en adequate coaches vinden was nooit het probleem – over de jaren heen werkten verschillende buitenlandse topcoaches voor de Jamaicaanse bond. Alles bekostigen was dat des te meer. Voor de Winterspelen van Sotsji in 2014 werd er via crowdfunding bijna 115.000 euro opgehaald. Nu verloopt alles een pak stroever, op de site van de federatie wordt nog steeds opgeroepen om te doneren.

“Online en via giften hoopten we 171.000 euro in te zamelen”, zei voorzitter Chris Stokes. “Onze atleten mogen nog zo getalenteerd zijn, zonder het juiste materiaal zullen ze hun potentieel nooit kunnen verwezenlijken.” Sinds november staat de teller nog maar op 3.500 euro.

Oh ja, met Benjamin Alexander staat er straks voor het eerst een Jamaicaanse alpineskiër op de Winterspelen. Misschien een ideetje voor Disney?