Gekwetste Pogacar moet Tour voorbereiden op de rollen: ‘Mentaal wordt het zwaar’

Nog 66 dagen tot de Tour. Hoeveel daarvan zal Tadej Pogacar (24) er buiten doorbrengen op de fiets? Een polsbreuk zet zijn voorbereiding helemaal op zijn kop. De komende weken is hij veroordeeld tot de rollen. ‘Ontzettend saai.’

Eerst het goeie nieuws: het gaat vrij goed met Tadej Pogacar. Tim Wellens had zijn ploegmaat recent aan de lijn. “Hij klonk goed”, zegt Wellens. “Positief, zeer gemotiveerd. Hij wil zo snel mogelijk werk maken van zijn herstel.”

Moet ook, want tijd heeft hij niet te verliezen - er resten nog dik twee maanden tot de Tour. Door zijn dubbele polsbreuk zal het nog weken duren vooraleer Pogacar opnieuw met de fiets naar buiten kan. Om zijn conditie op peil te houden, is hij de komende tijd veroordeeld tot de rollen. Geen lachertje, want elke renner weet: trainen op de rollen is ontzettend saai. “Dat wordt een serieuze uitdaging”, zegt Victor Campenaerts, zelf nochtans een behoorlijke adept. “Als je het lang moet doen, is het afstompend.”

Wellens: “Tadej ziet er op dit moment niet tegenop. Daags voor de Ronde van Vlaanderen reed hij ook nog een uur of twee op de rollen, zonder problemen, terwijl ik het na één uur gehad had.”

Wellens spreekt over een paar uur, terwijl het in dit geval over weken gaat. Ook hier is goed nieuws: als hij het kan opbrengen, hoeft een rollenvoorbereiding fysiek geen onoverkomelijk probleem te zijn. “Je kan zeer gestructureerd werken op de rollen”, zegt trainer en bewegingswetenschapper Paul Van Den Bosch. “Hoge wattages duwen is moeilijker, maar daar lijkt weer het mentale aspect te spelen. Als je wekenlang alleen je rollen hebt, wordt het zwaar. Vooral omdat Pogacar in de aanloop naar de Tour heel lange trainingen moet doen. Dagen van 6 en 7 uur. Dat is ontzettend saai. Gelukkig hoeft hij niet de hele periode tot de Tour binnen af te werken: als zijn pols goed geneest, zal hij over een aantal weken naar buiten kunnen.”

Het genezingsproces is cruciaal. Uiteraard moet Pogacar in staat zijn om goed te sturen, maar hij riskeert ook blessures als hij te vroeg hervat zonder dat hij op zijn pols kan steunen. Van Den Bosch: “Zelfs een kleine verandering aan je positie kan leiden tot rugblessures.”

Meer zweten

Op de rollen bestaat het gevaar op een ander soort blessures. “Niet door je positie, maar doordat je veel meer zweet”, zegt Campenaerts. “Ik heb al vaker met een kletsnat zeemvel in mijn broek gezeten. Dat geeft meer frictie en dat kan tot zitvlakblessures leiden.”

Zondagavond na zijn operatie. Ondertussen is Pogacar terug thuis in Monaco. Beeld Instagram Tadej Pogacar

Overdadig zweten is op meerdere vlakken een probleem bij binnentraining. “Op de fiets creëer je je eigen wind en verdampt je zweet snel”, zegt Campenaerts. “Op de rollen blijft het stromen. Een ventilator helpt, een airco nog meer, maar ideaal is het nooit.” Van Den Bosch: “Renners raken sneller oververhit tijdens een rollentraining, dat is niet alleen onaangenaam, het effect van de training gaat dan ook omlaag.”

Wellens ziet nog een nadeel. “Er zijn nog verkenningen van Touretappes gepland in mei”, zegt hij. “Die zal Tadej wellicht moeten missen. Dat wordt een kleine handicap. Je kan dat wel compenseren met wat ‘studiewerk’ op VeloViewer (applicatie die het parcours van bijvoorbeeld alle Touretappes volledig in kaart brengt, red.), maar het is altijd beter om ze ‘live’ in de benen te voelen.”

Campenaerts: “Tegenwoordig kan je cols virtueel oprijden. Op je tv of computer krijg je beelden van de col, en de weerstand van je rollen past zich automatisch aan aan het deel van de klim waar je je bevindt, maar het gevoel van een bocht kan je nooit simuleren. Een virtuele afdaling op rollen werkt niet.”

Het grote voordeel van virtuele ritten op de rollen zit volgens Campenaerts in het entertainmentgehalte. Zelf gebruikt hij Zwift, bij Team UEA hebben ze met Whoosh een eigen ploegsponsor die in de branche actief is. “Als je erin slaagt om er een spelletje van te maken, worden de rollen minder saai. Zelf heb ik wekenlang l’Alpe d’Huez opgereden omdat ik zo kans maakte op speciale wielen voor mijn avatar die bijna niemand heeft. Je kan ook klimtruien of sprinttruien winnen, of records proberen breken, of koersen tegen andere gebruikers.”

Uiteraard heeft de ‘fun’ zijn limieten. “Maar het is beter dan naar een blinde muur te staren, zoals het zes, zeven jaar geleden was. Ik heb ook geprobeerd met films en podcasts, maar dat werkt niet bij mij: ik kan me niet op twee dingen tegelijk concentreren. Ofwel was mijn training niet goed, ofwel had ik de inhoud van de uitzending of het programma gemist. De komende weken worden sowieso een challenge voor Pogacar.”