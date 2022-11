Gekrenkte Nainggolan houdt vast aan contract van 2 miljoen euro per jaar

“Vanavond vond een gesprek plaats tussen Radja Nainggolan en de clubleiding. Door de WK-break was het nodig om even met elkaar rond de tafel te gaan zitten. Er is beslist om Radja niet opnieuw in de A-kern op te nemen. De club zal meewerken aan een mogelijke transfer.”

Met die gortdroge mededeling op de clubwebsite maakte Antwerp zondag definitief een kruis over Nainggolans avontuur op de Bosuil.

Het communiqué stond in schril contrast met de aankondiging van zijn komst in augustus 2021. Toen werden alle toeters en bellen bovengehaald. De transfer van de voormalige Rode Duivel en ex-speler van AS Roma en Inter was dan ook een megastunt, een waarvoor Antwerps voorzitter Paul Gheysens diep in de geldbuidel tastte. Maar, zo sprak Gheysens destijds: “Wie zou je het liefst hebben? Radja Nainggolan voor 2 miljoen of Hans Vanaken voor 3 miljoen?”

Anderhalf jaar later denkt Gheysens daar duidelijk al heel anders over. Begin vorige week verweet de Antwerpse preses Nainggolan een gebrek aan engagement. “Hij is niet helemaal gefocust op voetbal”, vond Gheysens. “Hij heeft bepaalde keuzes gemaakt die hem min of meer onmogelijk maakten binnen de groep.” Intussen werd de deur helemaal dichtgegooid voor de 34-jarige middenvelder, die half oktober al uit de A-kern werd gezet.

Augustus 2021: voorzitter Paul Gheysens pakt uit met zijn toptransfer. Beeld Twitter

Rijden zonder rijbewijs en vapen voor de match tegen Standard: het zijn twee akkefietjes die in de openbaarheid kwamen en waarmee Nainggolan zichzelf buitenspel zette. Voordien werd er bij Antwerp ook al enkele keren een vraagteken geplaatst achter zijn levenswandel en rendement. Nainggolans meerwaarde bleef, mede door een enkelblessure vorig seizoen, eerder beperkt. De winning goal in de derby op Beerschot van vorig jaar was een hoogtepunt, maar voor 2 miljoen euro per jaar mocht het iets meer zijn.

Weinig interesse

Van Nainggolans laatste half jaar contract hoopt Antwerp deze winter dus nog af te geraken. Vraag is of dat zal lukken. Want wie staat er in de rij voor een dure vogel (met een bepaalde stempel) in de herfst van zijn carrière? Een andere club uit de Belgische hoogste voetbalklasse zou al eens informeel gepolst hebben, maar voor het overige is het voorlopig stil rond Nainggolan.

Het feit dat Nainggolan naar verluidt niet van plan is om ook maar één eurocent in te leveren op zijn huidige overeenkomst bemoeilijkt een transfer in januari. De oud-international is in zijn eer gekrenkt door de recente uitspraken van voorzitter Gheysens en is daarom niet zinnens om zomaar een deel van zijn loon te laten vallen in ruil voor zijn ‘vrijheid’. Als er geen andere club aanklopt die (al dan niet met hulp van Antwerp) zijn huidige contract overneemt, dan blijft Nainggolan nog liever zes maanden zitten in Antwerps B-kern. Na dat half jaar zijn er dan weer nieuwe voorwaarden bespreekbaar.

“Toch is dit niet het einde van zijn carrière”, horen we in de omgeving van de routinier, die in een vroeger interview weleens aanhaalde dat hij zichzelf na zijn 35ste niet meer zag spelen. “Als er in januari geen oplossing uit de bus komt, zal Radja het hoofd niet laten hangen. Op deze manier wil hij in geen geval stoppen. Radja wil echt nog graag voetballen en tonen wat hij waard is. Een terugkeer naar Italië, waar hij in het verleden naam maakte, zou hij zeker zien zitten. Ook een overstap naar pakweg Amerika zegt Radja wel iets. Op een club in de woestijn zit hij dan weer minder te wachten.”