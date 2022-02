Geen zege, wegwerpgebaartje en toch perfecte dag voor Evenepoel

Een zesde plaats. Voor de eergierige Remco Evenepoel doorgaans geen resultaat om rustig van in slaap te vallen, maar dat was ditmaal anders. Evenepoel reed de eerste bergrit van de Ronde van de Algarve in spaarmodus met als hoger doel uit te halen in de tijdrit. ‘Dit is een perfecte situatie voor mijn klassementsambitie.’

Een opstekende arm van Remco Evenepoel op de Alto Da Foia. Het begint een traditie te worden. Toen hij op 20 februari 2020 de ritzege pakte op de hoogste heuvel van de Algarve stak hij juichend zijn linkerarm omhoog. Het inspireerde de lokale burgemeester om van dat zegegebaar een standbeeld te laten maken op de Alto Da Foia.

Twee jaar later zwaaide Evenepoel opnieuw met zijn arm op de top van de traditionele eerste aankomst bergop in de Ronde van de Algarve. Ditmaal met zijn rechterarm en zonder juichende ondertoon. Evenmin een eresaluut naar zijn standbeeld. Het was eerder een wegwerpgebaar inclusief zweem van frustratie. “Frustratie? Neen, dat was het niet. Het was ook geen verwijt naar iemand. Het was een gebaar van ongeloof. Hoe kan het dat het zo hectisch was in de slotkilometer? Ik begrijp niet hoe renners in elkaar kunnen haken tijdens een sprint bergop”, duidt Evenepoel.

De kopman van QuickStep-Alpha Vinyl moest in de slotkilometer al zijn stuurmanskunst gebruiken om twee valpartijen te vermijden. Een eerste keer op 350 meter van de streep toen Ethan Hayter en Dani Martinez van rechts naar links over de weg laveerden. “Een bruuske beweging. In een massasprint diskwalificeren ze renners voor zo’n manoeuvre”, zegt Evenepoel, die na de streep uitleg ging vragen bij de twee renners van Ineos-Grenadiers. Het gesprek werd afgesloten met een amicale handdruk.

Een tweede keer kon Evenepoel nipt een val verijdelen op 75 meter van de streep. Sergio Higuita en Tobias Foss haakten in elkaar en smakten tegen de grond. “Het was een klap. Voor hetzelfde geld lopen ze een zware blessure op door hectiek die nergens voor nodig is. Jammer dat zo’n mooie rit zo moet eindigen.”

Daarmee wil Evenepoel niet zeggen dat hij zonder de hectiek en uitwijkmanoeuvres de rit had kunnen winnen. “Ik had misschien drie plaatsen dichter kunnen eindigen dan de zesde plaats, maar Gaudu had ik niet kunnen remonteren.” De ritzege zat er niet in. Dat wist Evenepoel al op vijf kilometer van de streep. “Na twee kilometer klimmen voelde ik dat de tegenwind de koers zou lamleggen. Ik besloot zoveel mogelijk energie te sparen door in de buik van de groep plaats te nemen.”

Opvallend was de soepele tred van Evenepoel op de slotklim. In vergelijking met de andere klassementsrenners trapte hij merkbaar een kleinere versnelling. Hij heeft letterlijk geen trap te veel gegeven. Ook in de aanloop naar de sprint bergop drong Evenepoel niet aan. “Het was mijn doel om in de eerste groep te eindigen zonder tijdverlies. Dat is gelukt.”

Die ene luttele seconde achterstand op David Gaudu heeft geen invloed op het bilan van de dag: uitstekend. Evenepoel voerde het plan van ploegleider Tom Steels tot in de puntjes uit: “Energie sparen voor de tijdrit van zaterdag. Hoe frisser hij daar kan starten, hoe beter.”

De tijdrit van 32 kilometer is de enige D-day van deze rittenkoers. In de twee aankomsten bergop wordt er met seconden gespeeld, terwijl er in de lange tijdrit met minuten zal worden gegoocheld. In de tijdrit is leider Gaudu een vogel voor de kat tegen Evenepoel. De concurrenten van Evenepoel heten Hayter, Foss en Brandon McNulty. Goeie tijdrijders, maar volgens ons niet opgewassen tegen de nummer drie van het jongste WK tegen de klok.

Voor de tweede keer de Ronde van de Algarve winnen, zou mooi zijn, maar het zal tijdens de eindafrekening van Evenepoels seizoen slechts een voetnoot zijn. Euforie voor zeges in wedstrijden die niet tot de WorldTour behoren, is vanaf zijn vierde profjaar verleden tijd. Dat is geen extra druk leggen. Dat is een logische evolutie in zijn carrière. Steels: “Dit is een voorbereidingswedstrijd op de Tirreno-Adriatico en de Ardennenklassiekers, maar wel een voorbereidingswedstrijd die we willen winnen.”

Als dat lukt, mag Evenepoel een dankwoord richten aan Louis Vervaeke. De nieuwkomer bij QuickStep-Alpha Vinyl is door het wegvallen van de met covid besmette Mattia Cattaneo de enige klimmer in steun van Evenepoel in de Algarve. Het belette Vervaeke niet om zijn kopman tot op 2,4 kilometer van de streep te ondersteunen.

De 28-jarige Oost-Vlaming verhuisde naar de ploeg van Patrick Lefevere met de ambitie om Evenepoel te ondersteunen in zijn ambitie in het rondewerk. Hun programma ligt ook grotendeels in dezelfde lijn. Vervaeke hoopt voor Evenepoel te worden wat Dries Devenyns is voor Julian Alaphilippe - de perfecte gids in en naast de koers dankzij zijn ervaring. “Louis is belangrijk voor mij. Het is fijn dat we onze samenwerking hier kunnen testen”, besluit een opgetogen Evenepoel. Zou hij ooit al zo tevreden zijn gaan slapen na een zesde plaats als gisteren? (BVDC)