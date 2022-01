Geen Wout van Aert op het WK veldrijden in Fayetteville: ‘Een beslissing met pijn in het hart’

Geen Wout van Aert op het WK veldrijden van eind deze maand in Fayetteville. Het hing al een tijdje in de lucht, maar het nieuws werd vandaag bevestigd. “Het is altijd de bedoeling geweest om het WK over te slaan. Maar het werd een moeilijkere keuze dan gedacht. Een beslissing met pijn in het hart”, vertelde Van Aert. “Uiteindelijk lijkt het me toch het verstandigst om me aan het originele plan te houden. Het kost namelijk heel wat energie om ergens als favoriet te starten. Het is dus helemaal anders dan gewoon een wedstrijdje toe te voegen aan mijn programma.”

Het BK veldrijden van komende zondag in Middelkerke wordt zijn laatste cross van het seizoen. Nadien bereidt hij zich voor op het klassieke wielervoorjaar. “Zo hoop ik in de belangrijke wielerwedstrijden net dat tikkeltje beter te zijn.”

An announcement of @WoutvanAert on the World Championships CX in the USA. :arrow_heading_down: pic.twitter.com/Z9FXarpvBC — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) 5 januari 2022

Naast Van Aert ontbreekt ook Mathieu van der Poel op het WK. Die laatste moest noodgedwongen een punt zetten achter zijn veldritseizoen. Daardoor zijn ‘de Grote Twee’ er niet bij in het Amerikaanse Fayetteville. Tom Pidcock wordt allicht de grote topfavoriet op het WK. Maar ook onze landgenoten Eli Iserbyt, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck en Quinten Hermans mogen dromen van de titel.

Van Aert won vandaag nog zijn thuiscross in Herentals. De Kempenaar maakte er een ware onemanshow van. Van Aert haalde het na een lange solo voor Pidcock en Aerts. Zondag start ‘WvA’ als torenhoog topfavoriet op het BK.