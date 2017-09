Geen WK voor Lotte Kopecky door hamstringblessure

Geen WK wielrennen voor Lotte Kopecky. De 21-jarige Antwerpse valt uit met een spierscheur in de hamstrings. Kopecky liep de blessure op tijdens de Lotto Belgium Tour. Op de stage met de pisteploeg in het Spaanse Girona werd het letsel er niet beter op. Een echografie bracht duidelijkheid, waarna beslist werd om Kopecky niet te laten starten in Bergen. De beloftevolle renster wordt niet vervangen in de selectie voor de wegrit. Het Belgische vrouwenteam start daardoor maar met zijn vieren in Noorwegen.