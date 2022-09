Geen WK? Belgische revelatie Roméo Lavia minstens zes weken uit

Lavia viel dinsdag tegen Chelsea (2-1-winst) uit, nadat hij eerst de gelijkmaker had gescoord. Zijn eerste doelpunt in de Engelse topklasse. Op het halfuur had hij na een hoekschop van aan de rand van de zestien de bal tegen de netten geknald. Lavia liep zijn kwetsuur op het uur op en werd vervangen door Joe Aribo. Lavia, een jeugdproduct van Anderlecht, trok na twee jaar bij de jeugd van Man City voor 12,5 miljoen naar de middenmoter. Hij maakte er indruk in zijn eerste vijf matchen. Tot hij geblesseerd uitviel.

Roberto Martínez volgt Lavia al een tijdje en vindt hem een speler met fantastisch potentieel. Zijn prestaties zijn zo indrukwekkend dat er al gesproken werd over een plaats in de WK-selectie, terwijl er nog geen selecties, laat staan caps achter zijn naam staan. Alleen zal een WK mogelijk te vroeg komen. Die zes tot acht weken achterstand die hij nu oploopt, wis je niet zomaar uit.

Beeld REUTERS

Intussen werd bekend dat clubs uit de Engelse Premier League tijdens de pas afgelopen zomermercato een recordbedrag van 2,2 miljard euro hebben besteed aan inkomende transfers, zo becijferde de Britse openbare omroep BBC.

Dat is meer dan 500 miljoen euro meer dan het vorige record uit 2017, toen de clubs 1,7 miljard spendeerden. De twintig clubs uit de Premier League betaalden deze keer meer dan de clubs uit de Duitse Bundesliga, de Spaanse La Liga en de Italiaanse Serie A samen.

Chelsea legde in totaal 280 miljoen euro op tafel voor onder meer Wesley Fofana, Raheem Sterling en Kalidou Koulibaly (ex-Genk) en vestigde daarmee eveneens een record in de Premier League. Slechts 55 miljoen euro aan uitgaande transfers zorgde voor een negatieve balans van meer dan 220 miljoen euro. Wereldwijd gaf slechts één club ooit meer uit dan Chelsea: Real Madrid liet in 2019 338 miljoen euro noteren, met toen onder meer zowat 115 miljoen euro voor Eden Hazard. Met 238 miljoen euro aan uitgaven brak Manchester United zijn clubrecord. Ook daar amper uitgaande transfers die geld opbrachten.

“Het uitgavenniveau van de zomermercato toont aan dat het economisch model van de Premier League-clubs zich weer hersteld heeft na de coronacrisis”, klonk het eerder al bij Chris Wood, adjunct-directeur van sportieve zaken bij financieel onderzoeksbureau Deloitte. (DPA/BELGA)