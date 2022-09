Geen West Ham? Dan tekent Vanaken voor een leven bij Club Brugge

De aanwezigheid op de familiedag in het Jan Breydelstadion viel een beetje tegen. Zo’n tweeduizend fans, veelal kinderen, waren op de laatste vakantiedag afgezakt naar Brugge om hun helden van dichtbij te zien. Hun inspanning werd vlak voor de open training beloond.

Club Brugge maakte van de gelegenheid gebruik om Hans Vanakens contractverlenging aan te kondigen. “Respect is het enige woord voor een hele grote speler van Club, die vandaag al een icoon is”, speechte voorzitter Bart Verhaeghe. “We zijn dolblij.” Club gooide op de sociale kanalen alles open, de achterban ging virtueel los.

Zekerheid voor familie

West Ham en Vanaken flirtten deze zomer openlijk met elkaar, maar tot een akkoord kwam het niet. Club zei van meet af aan dat een transfer onbespreekbaar was, maar dat het wel openstond voor ‘een contract voor het leven’.

“We hebben drie weken goed gepraat. Het was al die tijd onduidelijk wat het zou worden, totdat ik dinsdagavond de knoop heb doorgehakt”, zei Vanaken. “Ik wilde niet wachten tot de laatste transferdag. Het was tijd voor zekerheid, ook voor mijn gezin en familie. Als West Ham nu nog was gekomen, dan had Club ook niet meer de tijd gehad om een vervanger te zoeken. Of ik ontgoocheld ben in West Ham? Nadat die twee aanbiedingen werden geweigerd, voelde je dat ze niet meer de grote middelen gingen inzetten om Club te overtuigen. Het is een beetje dubbel. Ze hebben beslist dat ik voor hen geen meerwaarde meer zou bieden bij een doorverkoop. West Ham wilde tot een bepaald bedrag gaan, maar voelde geen toenadering.” Vooral toen de Engelse club bijna 60 miljoen euro neerlegde voor Lyon-middenvelder Paqueta wist Vanaken hoe laat het was.

En zo ging ‘de laatste kans’ aan hem voorbij. Vanaken: “Dat dacht ik twee jaar geleden ook. Toch zijn ze teruggekomen. In het voetbal is zoiets moeilijk te zeggen, al voelde het wel aan als een laatste kans voor mij in de Premier League, op mijn dertigste.”

Grootverdiener

Vanaken was al de grootverdiener na Simon Mignolet, nu ziet hij zijn cijfers andermaal opgewaardeerd. En dit tot zijn 35ste. Als hij zijn contract uitdoet, zal de Limburger maar liefst twaalf jaar bij dezelfde topclub hebben gespeeld. “Dat zou mooi zijn. Nog vijf jaar meedoen voor de prijzen, zoals dat bij deze club hoort. En wie weet wat er daarna komt. Hopelijk nog één of een paar jaar extra.”

Het is alvast ongezien in deze tijden, zeker niet voor een speler van zijn kaliber op het niveau van de Belgische competitie. “Nooit zat ik met mijn gedachten helemaal bij West Ham. En ik heb altijd gezegd dat ik hier gelukkig ben. Dat ik straks meer verdien? Klopt. Respect is het grootste woord geweest tijdens de onderhandelingen met Club”, zei Vanaken.

Aan de Unibet-stand was het drummen tijdens de handtekeningsessie. En het was niet voor Bjorn Meijer, Cyle Larin of Carl Hoefkens dat de langste rij aan de tafel van de hoofdsponsor stond. De grenzen van Vanakens populariteit waren al niet te overzien, nu hij naar verwachting tot het einde van zijn loopbaan in Brugge blijft zal zijn status alleen maar groter worden. “Een legende worden zou mooi zijn. Dat ik al een icoon ben? Dan wil je een nóg groter icoon worden.”