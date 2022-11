Geen wereldtitel, wel brons voor Nina Derwael op WK turnen

Geen derde wereldtitel voor Nina Derwael, maar wel de derde plaats in de finale aan de brug met ongelijke leggers. Een week geleden vierde Derwael na een lange pauze haar rentree met 14.700 punten aan de brug met ongelijke leggers. De regerende olympisch kampioene plaatste zich zo als tweede voor de finale, enkel de Chinese Luo Rui (14.900) deed beter.

In de finale kreeg Derwael dezelfde score als in de kwalificaties achter haar naam. Wei Xiaoyuan uit China deed met 14.966 echter beter en verlengde zo haar wereldtitel. Het zilver was voor de Amerikaanse Shilese Jones (14.766). Luo Rui raakte met haar voet de legger en moest tevreden zijn met de zesde stek (13.800).

Derwael behaalde in 2018 in Doha en in 2019 in Stuttgart de wereldtitel aan de brug met ongelijke leggers. In Montreal in 2017 veroverde de Limburgse al eens brons. Ze heeft verder twee Europese titels op haar palmares.

In Liverpool beperkte Derwael zich tot de brug en de balk. Op dat laatste toestel kwam ze na een val niet verder dan 12.566 punten.

Zesde plaats voor Lisa Vaelen

De 18-jarige Lisa Vaelen eindigde deze namiddag op de zesde plaats in de sprongfinale. Vaelen, die zich als achtste en laatste had gekwalificeerd voor de finale, behaalde na twee sprongen een gemiddelde van 13.733 punten (14.266 en 13.200).

Het goud ging daar naar de Amerikaanse Jade Carey (14.516). Donderdag eindigde Vaelen in Liverpool op de elfde plaats in de allroundfinale.